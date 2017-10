PSG : les critiques, le Ballon d'Or, son prochain grand objectif... Mbappé se confie

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé doit composer avec une nouvelle notoriété. Mais malgré les récentes critiques, l'attaquant parisien affiche beaucoup de sérénité et annonce ses ambitions pour continuer à franchir des paliers.

Mbappé découvre une nouvelle notoriété au PSG

Après six mois exceptionnels à Monaco, Kylian Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain cet été dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 180 M€. Une nouvelle étape dans la progression fulgurante du jeune attaquant de 18 ans qui doit vivre avec les critiques alors qu'il connaît une petite période moins prolifique depuis quelques matchs. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il évoque sa nouvelle vie parisienne et ses ambitions.

K. Mbappé - «une petite erreur et tout peut tomber»

«Je me rapproche doucement des étoiles, mais une petite erreur et tout peut tomber, donc je dois faire attention» , reconnaît Mbappé, décevant lors des deux derniers matchs de championnat contre l'OM (2-2) et Nice (3-0). «Tous mes gestes sont épiés, tout est filmé, rien n'est plus laissé au hasard. C'est difficile, parce que je suis un homme comme les autres en dehors du terrain» , ajoute-t-il. Une nouvelle notoriété avec laquelle il doit désormais composer, comme tous les joueurs du Paris SG.

En tête de la Ligue 1 avec neuf victoires et deux nuls en 11 journées, Paris réalise un début de saison quasi parfait. Néanmoins, le club de la capitale est toujours scruté à la loupe et n'est pas épargné par les critiques lorsqu'il joue moins bien. «C'est normal. Lorsque vous avez une équipe comme ça avec de grands joueurs, vous attendez à ce qu'ils soient au top tout le temps. Après, on n'est pas des machines, on est des humains. Mais on ne va pas se plaindre que les gens nous aiment et nous supportent» , lance le natif de Bondy.

Le Ballon d'Or est «encore très loin»

Calme et toujours aussi serein, Mbappé ne semble donc pas perturbé plus que ça. Et si certains estiment qu'il a pris un peu le melon dans la capitale, l'ancien Monégasque tient un discours plein d'humilité, mais pas moins ambitieux, lorsqu'il évoque son statut actuel. Si beaucoup pensent que le Golden Boy 2017 deviendra un jour Ballon d'Or, celui-ci veut d'abord aider son coéquipier Neymar à remporter cette prestigieuse récompense.

«C'est vraiment un plaisir de jouer à ses côtés. C'est un super joueur, un grand joueur, qui m'a pris sous son aile. Si je peux l'aider à gagner le Ballon d'Or, je le ferais» , assure Mbappé, qui estime que le chemin est encore long pour lui dans la quête de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. «Il peut me faire franchir un palier, mais je suis encore à plein de paliers du Ballon d'Or, je suis encore très loin. Je suis en plein apprentissage» , a-t-il expliqué.

Prochain objectif : s'imposer en équipe de France

Présent dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2017, Mbappé devra devenir un grand joueur pour le remporter dans les années à venir. Pour cela, il estime devoir notamment s'imposer en équipe de France (8 sélections et 1 but) : «Tous les grands joueurs s'imposent avec leur nation et si je veux devenir un grand joueur, il faut que je m'impose en équipe de France. C'est ce que j'ai l'intention de faire» . Les Bleus seront sans doute ravis de pouvoir compter sur un Mbappé déterminé l'été prochain pendant la Coupe du monde en Russie.

