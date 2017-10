Barça : le très décrié Paulinho a déjà fait taire tout le monde

Recruté pour 40 millions d'euros au Guangzhou Evergrande, Paulinho a été énormément critiqué à son arrivée au FC Barcelone. Mais le Brésilien, auteur de prestations très solides, a réussi à retourner tout son monde en seulement quelques semaines. Une victoire pour le milieu de terrain.

Paulinho a fait retourner beaucoup de vestes.

Qu'elles sont loin, les critiques acerbes à l'encontre de la direction du FC Barcelone au moment de recruter Paulinho (29 ans)... Débauché pour la rondelette somme de 40 millions d'euros au Guangzhou Evergrande, le milieu de terrain n'est certes pas la recrue la plus «glamour» de l'histoire du club catalan. Mais à peine quelques semaines après son arrivée, force est de constater que le Brésilien est un sacré joueur.

Paulinho ne se rate jamais

Car à chaque fois qu'Ernesto Valverde a fait appel à lui, l'ancien joueur de Tottenham a répondu présent. Sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-0), samedi, Paulinho a inscrit son troisième but depuis son arrivée. Une réalisation qui en fait le deuxième meilleur buteur du club à égalité avec Luis Suarez, loin derrière l'incroyable Lionel Messi (12).

Avec une passe décisive en plus à son compteur, l'Auriverde enchaîne les grosses performances. Et pourtant, son temps de jeu reste limité puisqu'il n'a été titularisé qu'à 5 reprises en 12 matchs, pour 463 minutes jouées. Suffisant pour montrer l'étendue de sa palette et convaincre son entraîneur d'en faire un élément important de l'effectif.

Le chaînon manquant

Au-delà des statistiques, c'est son style qui impressionne. Alors qu'Andrés Iniesta est sur le déclin et qu'Ivan Rakitic alterne le bon et le moins bon, Paulinho, lui, offre autre chose au Barça : l'impact physique. Infatigable, l'Auriverde ne rechigne jamais à la tâche et se montre important sur le plan défensif mais également sur le plan offensif. Un milieu de terrain «box to box» qui fait énormément de bien au leader actuel de Liga. Et ce n'est pas terminé...

