Journal des Transferts : une folle tentative du PSG pour De Bruyne, Ben Arfa trahi, Reus ouvre la porte... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 28/10/2017 à 12h00 Une folle tentative du PSG pour De Bruyne, Ben Arfa trahi, Reus ouvre la porte, Puel à la relance du côté de Leicester et Pastore poussé vers la sortie... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Kevin De Bruyne, une cible du PSG. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. De Bruyne, la folle tentative du PSG ! Malgré ses dépenses folles lors du dernier mercato estival avec les arrivées retentissantes de Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'est pas rassasié. Selon les informations de Goal, le club de la capitale a approché le milieu offensif Kevin De Bruyne, flamboyant avec Manchester City depuis le début de la saison. Mais l'affaire est mal engagée pour le PSG. Si le Belge était séduit en 2015, lorsque Paris avait finalement choisi Angel Di Maria, il est aujourd'hui très bien chez les Skyblues sous les ordres de Josep Guardiola. Une prolongation de contrat est même dans les tuyaux avec un nouveau salaire estimé à 14 millions d'euros par an. Dommage pour Paris, car De Bruyne affiche actuellement une forme exceptionnelle... 2. Une promesse non tenue à Ben Arfa... N'entrant pas dans les plans de son entraîneur Unai Emery, Hatem Ben Arfa se trouve dans l'impasse au Paris Saint-Germain. Régulièrement prié de s'entraîner avec la réserve, le milieu offensif savait pourtant à quoi s'attendre dès l'été. Mais pour l'avocat du Tricolore, Jean-Jacques Bertrand, si son client n'est pas parti, c'est avant tout à cause du directeur sportif du club de la capitale Antero Henrique, rencontré début juillet. «Ils espéraient qu'Hatem allait craquer sous la pression de tous ceux qui lui disent qu'un joueur qui ne joue pas est un joueur mort, et qu'il partirait en Turquie pour rien, alors qu'il y a un contrat en cours, a expliqué l'homme de loi dans les colonnes du quotidien L'Equipe. Quand on lui a rétorqué qu'Hatem n'irait jamais en Turquie, Henrique nous a dit : 'J'ai bien noté votre position… je vais lui trouver un grand club.' Je l'ai revu un mois et demi après, il ne s'était rien passé.» Il faut aussi souligner que la gourmandise de l'ancien Niçois, qui n'a pas voulu renoncer aux émoluments de sa dernière année de contrat, n'a pas facilité son départ… 3. Reus veut un nouveau challenge Toujours dans le viseur d'Arsenal, Marco Reus ne devrait pas faire long feu au Borussia Dortmund. Victime de blessures récurrentes depuis trois ans, l'attaquant allemand ne cache plus son envie de découvrir un nouveau football. «Il y a des clubs étrangers où j'aimerais bien jouer, a assuré le finaliste malheureux de la Ligue des Champions 2013 pour GQ. En mai 2019, j'aurai 30 ans et ce sera donc la dernière fois que je pourrai signer un gros contrat. Ce sera aussi ma dernière occasion pour jouer dans un autre championnat que la Bundesliga. Je pense donc que je ne resterai pas à Dortmund.» En plus des Gunners, Manchester United est également sur les rangs pour Reus. 4. Puel à la relance du côté de Leicester (officiel) Remercié de son poste d'entraîneur de Leicester City le 17 octobre dernier, huit mois seulement après avoir pris la suite de Claudio Ranieri, lui aussi viré, Craig Shakespeare connaît désormais le nom de son successeur sur le banc des Foxes. Sans surprise, il s'agit de Claude Puel. Favori, le technicien français de 56 ans a été officiellement nommé manager de Leicester mercredi. Libre depuis son éviction de Southampton l'été dernier, après une seule saison passée sur le banc, l'ancien milieu de terrain avait hâte de replonger dans le bain. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Leicester, Puel devra très rapidement permettre à cette équipe, 14e de Premier League, de remonter la pente. 5. Pastore poussé vers la sortie ? Blessé en septembre et resté sur le banc lors des trois derniers matchs du Paris Saint-Germain, Javier Pastore traverse encore une saison compliquée. Selon Tuttosport, son avenir n'est plus à Paris. Déjà annoncé possible partant cet été, l'ancien joueur de Palerme devrait être poussé vers la sortie en janvier. Le quotidien italien assure qu'Antero Henrique travaille sur le dossier et cherche un nouveau club pour "El Flaco". Le directeur sportif parisien est notamment en contact avec l'Inter Milan, intéressé de longue date. L'Argentin serait utilisé comme monnaie d'échange pour un transfert de Joao Mario, déjà annoncé sur les tablettes parisiennes l'été dernier. Peu titularisé par Luciano Spalletti, le champion d'Europe 2016 plaît beaucoup à Henrique et Unai Emery, qui souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain supplémentaire. Une telle opération permettrait à l'Inter de proposer un salaire important à Pastore en faisant une économie sur son indemnité de transfert. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 28 octobre 2017 à 12h00. C'est officiel : - En raison de ses résultats décevants, l'entraîneur de Metz Philippe Hinschberger a été poussé dehors. - Le coach Ronald Koeman a été licencié par Everton.

- Pepe Mel a été débarqué de son poste d'entraîneur de La Corogne. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'ailier du Paris Saint-Germain Julian Draxler représenterait une priorité pour Liverpool.

- Pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, le milieu Marco Verratti veut avoir la certitude de rester de longues années au sein du club de la capitale.

- Le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho ne serait pas tenté par le Paris Saint-Germain.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria discuterait avec le Milan AC.

- Le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt a assuré qu'il était prêt à passer à l'action au mercato d'hiver.

- En difficulté, le latéral gauche Patrice Evra pourrait déjà partir de l'Olympique de Marseille.

- Le défenseur polyvalent Grégory Sertic pourrait quitter l'Olympique de Marseille afin de rejoindre Orlando City.

- Les joueurs de Lille seraient déjà mécontents des méthodes de l'entraîneur Marcelo Bielsa.

- Le milieu de terrain de Lille Thiago Maia penserait à un prêt à Flamengo pour retrouver de la stabilité.

- Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Mouctar Diakhaby figure dans les petits papiers du FC Barcelone.

- En perspective du mercato d'hiver, le coach de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio a annoncé aucun mouvement.

- Bordeaux s'intéresse au défenseur central de Naples Vlad Chiriches.

- L'AS Saint-Etienne surveille le défenseur central du Stade Lausanne-Ouchy Léo Morax.

- Le coach Laurent Blanc aurait été sondé pour entraîner Rennes, mais ce dernier a repoussé cette approche. À l'étranger : - Le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon a confirmé qu'il allait prendre sa retraite au terme de la saison.

- L'attaquant Alexis Sanchez a été estimé à 33,7 millions d'euros par Arsenal en perspective du mercato d'hiver.

- Libre, Thomas Tuchel reste le grand favori pour prendre les commandes du Bayern Munich l'an prochain.

- Le FC Barcelone disposerait de contacts avec l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann.

- Le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen ferait le forcing pour recruter le milieu de Schalke 04 Leon Goretzka.

- Le FC Valence aurait pris la décision de lever l'option d'achat du milieu prêté par l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia.

- Le FC Barcelone surveillerait le défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano.

- Le milieu de terrain de Manchester City Yaya Touré serait proche d'un départ pour le New York City FC.

- Le propriétaire d'Arsenal a maintenu sa confiance en l'entraîneur Arsène Wenger.

- L'Atletico Madrid vise le buteur d'Anderlecht Henry Onyekuru.

- Parti de Nantes pour Schalke 04 cet été, le milieu offensif Amine Harit était également courtisé par le Bayern Munich.

- L'attaquant de West Ham Diafra Sakho souhaite toujours quitter le club anglais.

- Le portier Iker Casillas pourrait quitter le FC Porto cet hiver.

- Le buteur de la Lazio Rome Ciro Immobile aurait fait l'objet d'une offre de 70 M€ de la part du Shanghaï SIPG.

- Libre depuis son départ du Bayern Munich, Carlo Ancelotti pourrait succéder au Brésilien Luiz Felipe Scolari sur le banc du Guangzhou Evergrande. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





