PSG : la mauvaise passe de Kylian Mbappé inquiète..

Après de bons débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé marque le pas ces dernières semaines. Déjà décevant contre l'Olympique de Marseille (2-2) dimanche dernier, le jeune talent tricolore a réalisé une performance très moyenne face à Nice (3-0) vendredi malgré la démonstration de son équipe.

Kylian Mbappé connait un moment difficile au PSG.

Edinson Cavani, Angel Di Maria, Julian Draxler... Les éléments offensifs du Paris Saint-Germain se sont régalés contre l'OGC Nice (3-0) vendredi en Ligue 1. Tous sauf un, Kylian Mbappé. Après une performance décevante à Marseille (2-2) dimanche dernier, l'attaquant parisien a encore été très moyen face aux Aiglons.

Mbappé, une nouvelle soirée frustrante...

Malgré une envie évidente de bien faire, l'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas été en réussite en étant bien muselé par les défenseurs niçois. Si Mbappé a distribué une balle de but gâchée par Angel Di Maria, il a aussi vendangé une énorme occasion sur un caviar de Draxler. Noté 5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), le jeune homme n'a pas été épargné par les critiques.

«Sa prestation a été moins mauvaise que devant l'OM, mais elle n'a rien eu d'extraordinaire. Si ce n'est pas de lui qu'il s'agit, c'est un match insuffisant d'un joueur lambda et on n'en parle même pas. (...) S'il faut le mettre sur le banc contre Anderlecht ? Sans doute. Compte tenu de la bonne performance de Di Maria et de la concurrence féroce qui existe au PSG, il doit comprendre que tout ne lui est pas dû», a analysé Raymond Domenech pour L'Equipe. C'est tout de même très vite oublier les bons débuts de Mbappé...

Emery vole à son secours

Et visiblement, il ne faudra pas compter sur Unai Emery pour appliquer l'idée de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France. Interrogé sur la prestation décevante de son joueur, le technicien espagnol l'a défendu. «Nous sommes tranquilles avec les performances des joueurs. Ils sont tous prêts à donner de grandes performances, Kylian aussi», a commenté l'entraîneur parisien.

«Quand il ne brille pas dans un match, il travaille et aide l'équipe. C'est un grand joueur qui va progresser ici, comme nous le souhaitons et comme il le veut. Je suis tranquille car nous sommes très contents de lui», a-t-il assuré. Avec une énorme pression sur ses épaules depuis le début de l'année 2017 et son retentissant transfert à Paris, Mbappé accuse logiquement le coup. A 18 ans, le natif de Bondy va devoir gérer cette période délicate.

