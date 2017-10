Bordeaux : Gourvennec, Martin, De Tavernost... Ça a chauffé après Amiens !

Après la défaite contre Amiens (0-1) samedi dernier en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont eu droit à une mise au point musclée de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Et au cas où cela ne suffirait pas, la direction en a rajouté une couche lors d'une réunion, puis dans la presse.

Jocelyn Gourvennec n'a pas épargné ses joueurs.

Plus que le résultat, c'est la manière qui ne passe pas. Dominés par le promu Amiens (0-1) le week-end dernier en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont manqué d'implication dans les duels, surtout en première période.

Du côté du Haillan, cela rappelle forcément le cauchemar de Videoton en Europa League… Du coup, les Marine et Blanc ont été rappelés à l'ordre par l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui n'a visiblement pas été tendre.

La «cartouche» de Gourvennec

«On a fauté. Ce n'est pas acceptable. (…) Ça ne me plaît pas du tout. On ne peut pas être battu dans l'abnégation comme ça. J'ai mis une cartouche aux joueurs !», a lâché le technicien en conférence de presse. Mais le coach girondin n'est pas seul inquiet à Bordeaux. Après la rencontre délocalisée au Havre, le patron de l'action majoritaire M6, Nicolas de Tavernost, a aussi alerté Stéphane Martin.

«On s'appelle après tous les matchs et c'est vrai qu'il était déçu, mais comment ne pas l'être ?» , a reconnu le président du club aquitain dans L'Equipe. Le successeur de Jean-Louis Triaud s'est donc invité à une réunion entre le staff et les joueurs en marge de l'entraînement lundi. Et l'on imagine que Martin n'a pas ménagé ses hommes.

Martin a vu une équipe d'amateurs

«On n'a pas bâti cette équipe pour perdre de la manière dont on a perdu contre Amiens, a confié le dirigeant au quotidien sportif. C'est très nettement insuffisant par rapport à ce qu'on cherche. On ne peut pas viser l'Europe si, sur nos temps faibles, on a le niveau du National. Les joueurs se doivent une revanche.»

Et ce même si le calendrier n'est pas favorable (Monaco, Rennes, OM, Caen, ASSE). «On leur fait confiance pour rectifier le tir. Vu le calendrier qui nous attend, ils ont intérêt parce que sinon on peut prendre cher» , a-t-il prévenu. Autant dire que les coéquipiers de Malcom seront attendus au tournant face aux champions de France ce samedi (17h).

