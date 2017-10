Transfert : les premiers contacts noués... Le Barça lance l'opération Griezmann !

Vivement intéressé par Antoine Griezmann pour l'été prochain, le FC Barcelone serait entré en contact avec l'entourage de l'attaquant de l'Atletico Madrid. D'après le journal Mundo Deportivo, le Français se montrerait plutôt emballé par un transfert vers la Catalogne.

Le Barça s'active pour Griezmann.

Manchester United, Chelsea, le Real Madrid ou le FC Barcelone ? Après avoir fait le choix de rester fidèle aux Colchoneros, frappés par une interdiction de recrutement jusqu'en janvier, Antoine Griezmann (26 ans) devrait quitter l'Atletico Madrid en fin de saison. Probablement pour rejoindre l'une des quatre destinations citées.

Si le MU de son ami Paul Pogba fait toujours office de sérieux prétendant, la piste merengue a semblé se refroidir au cours des dernières semaines, les noms d'Harry Kane (Tottenham) et de Timo Werner (RB Leipzig) revenant avec plus d'insistance du côté de la Maison Blanche. En revanche, le Barça fait clairement office de courtisan le plus actif en ce début de saison.

Griezmann ne dirait pas non

Après avoir annoncé l'attaquant comme la priorité du club catalan pour l'été 2018, le quotidien Mundo Deportivo ajoute un nouvel épisode à ce feuilleton ce vendredi en indiquant en Une que l'actuel leader de Liga a lancé «l'opération Griezmann». Selon la même source, les Blaugrana auraient sondé l'entourage du buteur et celui-ci se montrerait ouvert à un départ pour la Catalogne, afin de franchir un nouveau palier. Dans le même temps, la clause libératoire du Français est redescendue de 200 à 100 millions d'euros, ce qui rend l'opération plus réalisable financièrement.

Le Barça est pressé !

Malgré un début de saison décevant avec seulement 3 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues pour l'Atletico, Griezmann semble avoir totalement charmé le Barça et l'entraîneur Ernesto Valverde. Capable d'évoluer sur les côtés, le Tricolore possède en plus l'avantage d'être compatible avec Luis Suarez aux yeux des dirigeants, et Lionel Messi aurait donné son feu vert à sa venue dès l'été dernier.

Les Blaugrana espèrent parvenir rapidement à un accord de principe avec le Français et griller la concurrence avant le Mondial 2018. En sachant tout de même que le club catalan souhaite aussi boucler le transfert de Philippe Coutinho cet hiver ou l'été prochain et que Liverpool n'entend pas lâcher le Brésilien à moins de 150 M€… Le club présidé par Josep Maria Bartomeu devra donc probablement vendre avant de sortir le chéquier pour le Colchonero (plusieurs départs sont attendus dès le mois de janvier). A condition, bien sûr, que le natif de Mâcon, qui dispose de l'embarras du choix, opte pour les Blaugrana…

La Une de Mundo Deportivo ce vendredi

