Transfert : au fond du trou à Paris, Ben Arfa pourrait suivre Puel à Leicester !

Dans une situation sportive désastreuse au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa attend toujours de pouvoir retrouver le chemin des terrains. Une opportunité que Claude Puel, tout juste nommé entraîneur de Leicester, serait prêt à lui donner chez les Foxes.

Ben Arfa bientôt avec Puel à Leicester ?

Le temps passe et Hatem Ben Arfa (30 ans) n'a toujours pas retrouvé le chemin des terrains avec le Paris Saint-Germain. Au regard de ses relations conflictuelles avec ses dirigeants, le revoir sous la tunique du vice-champion de France relève de l'utopie. Du coup, la question de son avenir se pose, encore et encore. Mais ce jeudi, une porte de sortie pourrait s'avérer plus qu'intéressante pour le milieu offensif.

Puel a rencontré Ben Arfa

Celle-ci le mènerait tout droit en Angleterre, plus précisément du côté de Leicester. La semaine dernière, nous vous évoquions l'intérêt de clubs de Premier League pour le natif de Clamart (voir ici), sans que l'identité de ceux-ci ne soit dévoilée. Quelques jours plus tard, RMC nous informe que le champion d'Angleterre 2016 fait bel et bien du pied à Ben Arfa.

Tout sauf un hasard. Et pour cause, Claude Puel a été nommé entraîneur des Foxes pas plus tard que mercredi. L'ancien coach de Southampton, qui tentera de faire remonter la pente à Leicester, 14e du championnat, veut convaincre Ben Arfa de le suivre. Nos confrères précisent que les deux hommes ont d'ailleurs dîné ensemble le 11 octobre dernier après le match du Variétés Club de France et sont depuis restés en contact continu.

Si Ben Arfa veut retrouver le sourire…

Black-listé dans le club de la capitale, Ben Arfa mettra-t-il enfin un terme à sa situation difficile en rejoignant Leicester ? C'est probable. D'autant que, rappelons-le, l'international tricolore a réalisé la meilleure saison de sa carrière à Nice, en 2015-2016, sous les ordres du Castrais, incrivant notamment 17 buts en Ligue 1.

Un mouvement qui pourrait donc arranger toutes les parties : le PSG, en se débarrassant définitivement d'un élément indésirable, mais également le joueur, qui retrouverait la joie de jouer dans un club qui a cruellement besoin de créativité dans le secteur offensif.

Ben Arfa à Leicester, une bonne idée ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...