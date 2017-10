Lyon : prolifique mais éloigné du moule lyonnais, Mariano a été recadré par Génésio

Malgré des débuts tambour battant avec l'Olympique Lyonnais (8 buts en 10 matchs de Ligue 1), l'attaquant Mariano Diaz fait l'objet de critiques. Le Dominicain a été recadré par son entraîneur Bruno Génésio après la polémique du penalty dimanche à Troyes (5-0).

Mariano a encore plusieurs défauts à corriger.

Recruté l'été dernier pour remplacer Alexandre Lacazette, Mariano Diaz signe des débuts prolifiques avec l'Olympique Lyonnais. Avec 8 buts à l'issue de ses 10 premiers matchs de championnat, l'attaquant de 24 ans fait mieux que des légendes de l'OL comme Sonny Anderson (7 buts), Lisandro Lopez ou encore Giovane Elber (5 tous les deux).

Malgré cette réussite statistique, le transfuge du Real Madrid suscite régulièrement des critiques. En cause notamment, l'excès d'individualisme du Dominicain, qui a tendance à vouloir tout faire tout seul et qui a du mal à lâcher le ballon. Dimanche, face à Troyes (5-0), le buteur s'est même chamaillé en voulant tirer un penalty destiné à Memphis Depay que le Néerlandais a finalement frappé et transformé. Mais la scène n'a absolument pas plu à l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio, qui l'a fait savoir à sa recrue.

Mariano a mis Génésio hors de lui !

«C'est le genre de chose qui me met hors de moi, c'est complètement à l'opposé de ce que je pense du sport collectif et du foot en particulier», a pesté le coach de l'OL pour la radio RMC. «Memphis était désigné tireur numéro 1 contre Troyes et Mariano numéro 2. C'est Memphis que devait tirer le penalty. Il a bien fait de le tirer. Je m'en suis expliqué avec eux, ça ne se reproduira pas.»

Autre caractéristique qui fait débat chez Mariano : sa participation limitée au jeu lyonnais même si l'attaquant est apparu en progrès sur ce point face à l'AS Monaco (3-2) et dans l'Aube. Il faut dire que cela fait plusieurs années que l'OL n'avait plus connu ce profil de pur joueur de surface, obnubilé par le but.

G. Bonneau – «Nous n'avons jamais eu vraiment de pur attaquant de surface»

«Depuis 1974 et la création du centre de formation, on forme des attaquants qui aiment le jeu», a éclairé l'ancien responsable du recrutement du centre de formation de l'OL, Gérard Bonneau. «Depuis Chiesa, Di Nallo et même Lacombe, on aime les attaquants capables de jouer comme un numéro 10. Mise à part Nestor Combin, nous n'avons jamais eu vraiment de pur attaquant de surface. Mais Mariano apporte autre chose. Son adresse innée devant le but, sa faculté à faire la différence sur un contact. On avait remarqué qu'on n'était pas toujours très efficace sur les centres. Il nous apporte aussi cela. Il va marquer beaucoup si on joue pour lui.» Avant toute chose, c'est en effet sur son total de buts que l'ancien Merengue sera jugé et à ce niveau-là, l'actuel 3e meilleur buteur de L1 s'en sort vraiment pas mal !

Et vous, quel premier bilan faites-vous des débuts de Mariano à l'OL ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…