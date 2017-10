Nice : le choix du Gym, ses responsabilités et les critiques... Les vérités de Balotelli

Assez discret dans les médias depuis son arrivée à l'OGC Nice en 2016, l'attaquant Mario Balotelli a accordé un long entretien au média régional Nice-Matin. L'occasion pour l'Italien de se livrer concernant sa personnalité.

Mario Balotelli se plaît à l'OGC Nice.

Après une première saison réussie avec l'OGC Nice, l'attaquant Mario Balotelli a décidé cet été de poursuivre son aventure avec les Aiglons en cette année de Coupe du Monde. Un choix pour l'instant payant puisque l'avant-centre a déjà marqué 8 buts en 11 matchs disputés toutes compétitions confondues en ce début d'exercice.

Heureux sous les couleurs azuréennes, l'Italien de 27 ans a accepté d'accorder un long entretien au quotidien régional Nice-Matin. L'occasion idéale pour l'avant-centre de livrer ses vérités le concernant.

Balotelli assume son choix et ses responsabilités

Venu à Nice pour relancer une carrière à l'arrêt après des passages ratés à Liverpool et Milan, Balotelli a trouvé un contexte parfait pour lui, dans un environnement misant avant tout sur l'humain. «Avant de parler de football, il y a le niveau humain. Le président, l'entraîneur, ce sont de belles personnes. C'est surtout pour ça que j'ai fait choix, j'avais besoin de me sentir désiré sur ce plan-là, avant tout. C'était le bon choix», a assuré le Transalpin.

Attendu au tournant après les efforts financiers réalisés par le Gym pour le conserver, Balotelli a utilisé cette pression pour passer un cap au niveau de sa maturité. «Apaisé ? Oui je suis tranquille. Je sens qu'on compte sur moi. J'ai de grandes et belles responsabilités vis-à-vis de mes coéquipiers. Je me suis rendu compte que lorsque je m'énerve sur un terrain, ça n'apporte que des choses négatives à l'équipe», a-t-il souligné.

M. Balotelli - «les critiques ne me plaisent pas»

Père de deux enfants, l'homme de 27 ans a gagné en maturité après les frasques de ses jeunes années. Plus serein en France avec une presse moins «intrusive» qu'en Italie ou en Angleterre, le Niçois a également appris à faire avec les critiques. «Ce qui m'énerve, ce sont les critiques sur le domaine personnel ou le plan humain», a-t-il déploré.

«A propos du football, ça ne m'atteint pas. Dans le sens où si je suis mauvais le dimanche, le lundi je discute avec le coach de ce qui n'allait pas, ce que j'aurais dû faire ou pas. (...) Les critiques ne me plaisent pas, mais elles existent et je les accepte. Elles font partie du métier, si tu ne les acceptes pas il faut que tu changes de sport ou même de boulot», a estimé le buteur. Leader de l'OGC Nice, Balotelli va devoir, plus que jamais, assumer ce statut pour permettre à son équipe, 14e de L1, de remonter la pente. Premier rendez-vous vendredi à Paris...

