Les 8 infos à savoir sur la CdL : Lille avec les prières de Bielsa, un vilain Tours pour Nantes, Rennes enchaîne...

Lille passe avec les prières de Bielsa, un vilain Tours joué à Nantes, Rennes retrouve la forme, Toulouse fait le spectacle, Angers à la dernière seconde... Découvrez les faits marquants des 16es de finale de Coupe de la Ligue de mercredi.

Un bol d'air frais pour les Lillois avec cette qualification.

Les résultats : Lorient (L2) 0-1 Caen, Guingamp 0-2 Montpellier (mardi), Lille 2-2 (5-4 tab) Valenciennes (L2), Angers 3-2 Nancy (L2), Dijon 1-2 Rennes, Metz 1-0 Red Star (Nat), Toulouse 4-2 Clermont (L2), Tours (L2) 3-1 Nantes, Troyes 1-2 Amiens, Strasbourg 1-1 ( 5-3 tab) Saint-Etienne.

1. Lille avec les prières de Bielsa. Accroché par Valenciennes (L2), Lille, rejoint dans le temps additionnel (2-2), s'est finalement qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue en se montrant plus fort que son adversaire durant la séance de tirs au but (5-4). Une séance à 14 tireurs au cours de laquelle Marcelo Bielsa, très tendu, n'en finissait plus de prier. Il faut dire qu'une élimination face au 10e de Ligue 2 aurait placé l'Argentin dans une position des plus inconfortables.

Durant la séance des tirs au but, Bielsa a multiplié les prières...

2. Un vilain Tours pour les Canaris. La sensation de la soirée est venue de Tours où Nantes, 3e de Ligue 1, est tombé (1-3). Les Canaris ont été plombés d'entrée avec trois buts encaissés en moins de 20 minutes ! Après 6 petites minutes, les Rennais étaient déjà menés 2-0. Dur de s'en relever. D'autant qu'à l'heure de jeu, Walongwa laissait les Nantais à dix. La lanterne rouge de Ligue 2 a joué un bien vilain tour au FCN ce soir.

Les Nantais de Bammou ont lourdement chuté à Tours

3. Rennes va mieux. Vainqueur de Lille 1-0 le week-end dernier, le Stade Rennais a confirmé son regain de forme en s'imposant 2-1 à Dijon. Après l'ouverture du score de Sammaritano, les Bretons ont su réagir par Khazri puis c'est Hunou qui a offert la victoire aux siens. De quoi donner un peu d'air à Christian Gourcuff, qui devrait rester en place au moins jusqu'à la trêve hivernale. Mais les Rennais ont encore perdu Gnagnon, Mubele et Khazri sur blessure.

Brandon et les Rennais ont su se qualifier à Dijon

4. Toulouse fait le spectacle. Opposé à Clermont, 6e de Ligue 2, Toulouse a fait le show en s'imposant 4-2. Alors qu'il menait 2-0 après des buts de Moubandje et Sanogo, le TFC a vu les Auvergnats très vite revenir. Mais Gradel puis Toivonen ont su offrir la qualification aux Violets.

Gradel et les Toulousains ont fait le spectacle face à Clermont

5. Angers à la dernière seconde. Angers est passé au bout du suspense face à Nancy (3-2). C'est Pavlovic, à la dernière seconde, qui a offert la victoire et la qualification au SCO. Un SCO qui menait 2-0 à la pause. Mais le pensionnaire de Ligue 2 avait ensuite égalisé en deux minutes peu avant l'heure de jeu. Avant le dénouement que l'on connaît.

6. Saint-Etienne mord la poussière. Vainqueur 2-1 à Nice dimanche en championnat, Strasbourg a confirmé en éliminant Saint-Etienne à la Meinau. Pour cela, les Alsaciens ont dû passer par les tirs au but (1-1, 5-3). C'est Romain Hamouma, dont le tir a été stoppé par Oukidja, qui a flanché côté stéphanois. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

7. Amiens confirme. Vainqueur de Bordeaux le week-end dernier en championnat, Amiens a confirmé en allant s'imposer 2-1 à Troyes. C'est Ielsch qui a offert la victoire et la qualification aux Picards à la 80e minute. Sale semaine pour l'ESTAC, déjà corrigé par 5-0 par Lyon il y a trois jours.

8. Metz se change les idées. Sans Philippe Hinschberger, limogé dimanche dernier, les Grenats ont dû attendre la deuxième période et un but de Dossevi pour se qualifier aux dépens du Red Star, actuel 6e de National (1-0, 66e). Un bon bol d'air pour la lanterne rouge de Ligue 1.

C'est Dossevi qui a offert la qualification aux Grenats

