Lyon : Govou accuse Aulas pour Genesio, le président des Gones lui répond

Mis sous pression en début de saison, notamment par Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio respire un peu mieux depuis les trois victoires consécutives, et convaincantes, de l'OL. Attaqué par Sidney Govou, le président lyonnais se défend d'avoir mis son entraîneur dans une position bien inconfortable.

Jean-Michel Aulas n'a pas aimé les critiques de Sidney Govou.

Après une très mauvaise série de six nuls et une défaite en huit rencontres, l'Olympique Lyonnais a sérieusement relevé la tête avec trois victoires consécutives. Et trois belles victoires qui ont replacé le club rhodanien à un point du podium en championnat et à la deuxième place de son groupe de Ligue Europa.

Très critiqué jusque-là, Bruno Genesio a trouvé du répit, et retrouvé du crédit, après cette série. Le récent discours de Jean-Michel Aulas, qui annonçait vouloir faire un point le 5 novembre prochain après le derby, paraît presque être de l'histoire ancienne désormais. Sauf que pour Sidney Govou, le président lyonnais n'a rien fait pour faciliter la tâche de son entraîneur.

«Le discours présidentiel a desservi le coach et les joueurs»

«Les déclarations récentes du président ne l'ont pas aidé. Quand il dit 'je suis derrière lui' puis 'je ferai le bilan après Sainté', ça sous-entend que ça urge, note l'ex-attaquant lyonnais, interrogé par L'Equipe. Le problème a été la communication du président en parlant de deuxième place, de finale de Ligue Europa, alors que les joueurs partis n'étaient pas potentiellement remplacés. (...) Le discours présidentiel a desservi le coach et les joueurs.»

Des critiques fortes à l'égard de la communication d'Aulas. Evidemment, le principal accusé n'a pas tardé à réagir, déçu de la sortie de son ancien protégé. «Comment Sidney peut-il dire que toute la communication de l'Olympique Lyonnais n'est pas faite pour aider et valoriser Bruno Genesio ! Non, pas toi Sidney, la com a été toute entière tournée vers Bruno et l'OL. La preuve : on est là» , a rétorqué le boss lyonnais sur Twitter.

«Il va bien dormir cette semaine»

Entre ces deux avis divergents, on a plutôt envie de se ranger dans le camp de Govou. Car s'il l'a maintenu dans ses fonctions durant l'intersaison, Aulas n'a pas toujours installé beaucoup de sérénité autour de son entraîneur en ce début de saison. Un entraîneur qui mérite pourtant beaucoup de crédit au regard de ses choix forts, mais payants, pour l'ex-international tricolore.

«Ses choix ont fonctionné. J'avais été surpris de voir Fekir capitaine. Il sortait d'une saison plus que moyenne, mais en le connaissant bien, Bruno l'a responsabilisé. On voit le résultat. Ce n'était pas facile de mettre Depay sur le banc, le président peut te demander pourquoi... Et Aouar, c'est encore un vrai bon choix de coach. Ce qui est certain, c'est qu'il va bien dormir cette semaine» , a conclu Govou. Au moins mieux dormir, ça c'est sûr.

Que pensez-vous des déclarations de Govou ? A-t-il raison de critiquer Aulas dans sa gestion du cas Genesio ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.