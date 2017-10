OM : Neymar visé par des projectiles, Frank McCourt et le directeur de la sécurité ne retiennent pas la même chose

Attendu au tournant, Neymar a vécu un Clasico compliqué. S'il a marqué, le Brésilien a aussi subi pas mal de fautes qui ont eu pour conséquence de lui faire perdre ses nerfs en fin de match. Le Vélodrome lui a aussi réservé un accueil hostile qui n'a pas plu à Frank McCourt. A l'inverse, le directeur de la sécurité de l'OM y a vu du positif malgré tout.

Tirer les corners n'avait rien de simple pour Neymar au Vélodrome.

S'il a quitté la pelouse avant ses partenaires, après avoir perdu ses nerfs suite à une grossière faute de Lucas Ocampos en fin de match, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Neymar a en revanche eu une attitude remarquable au moment de frapper les corners alors que le public marseillais se déchaînait contre lui.

Visé par de nombreux projectiles et protégé par des forces de sécurité qui lui laissaient peu de place pour s'exprimer, le Brésilien est toujours resté calme, ne cherchant jamais à en rajouter, faisant même un peu de ménage sur le terrain avant de frapper le corner tant bien que mal. Tout juste l'a-t-on vu fixer, comme abasourdi, quelques secondes des enfants lui faire des gestes obscènes...

«Que personne n'hésite à venir au Vélodrome avec sa famille et ses enfants»

Si finalement tout s'est bien terminé de ce point de vue, même si la LFP risque fort de se pencher sur le cas du Vélodrome après ces incidents, Frank McCourt n'a pas aimé ce qu'il a vu et le fait savoir dans les colonnes de La Provence ce mardi. «A travers les années, les choses ont peut-être dégénéré un peu, nous voulons maintenant être sûrs que personne n'hésite à venir au Vélodrome avec sa famille et ses enfants» , affirme ainsi le propriétaire de l'OM, qui a toutefois également salué «l'ambiance incroyable dans le stade» .

Interrogé sur le sujet, le directeur de la sécurité du club phocéen y voit toutefois du positif. Certes, ces débordements sont toujours de trop mais ils sont d'après lui beaucoup moins violents qu'il ya quelques années encore.

«Des feuilles de papier, des gobelets, un sandwich...»

«Il s'agissait de feuilles de papier pour l'essentiel, c'est-à-dire des programmes du match, ainsi que des gobelets et un sandwich. Il n'y a pas eu de bouteille en verre à ma connaissance. Bien entendu, on ne peut jamais être satisfait dès lors qu'un objet atterrit sur le terrain. Mais à une certaine époque, et même encore l'an dernier, on a pu retrouver des téléphones portables, des pièces de monnaie, des clés» , rappelle Thierry Aldebert dans Le Parisien.

Des fermetures partielles de tribunes pourraient néanmoins être prononcées à l'égard de l'OM. Dommage car le Vélodrome a prouvé dimanche qu'il savait mettre l'une des meilleures ambiances d'Europe.

Des fermetures partielles de tribunes pourraient néanmoins être prononcées à l'égard de l'OM. Dommage car le Vélodrome a prouvé dimanche qu'il savait mettre l'une des meilleures ambiances d'Europe.