Real : Perez, Marcelo, Zidane... Les piliers sortent les barbelés pour Benzema

Critiqué depuis le début de la saison, Karim Benzema vit une période difficile. Mais l'attaquant français, qui s'est déjà relevé à de nombreuses reprises après plusieurs passages à vide, peut compter sur les piliers du champion d'Espagne, tous solidaires pour prendre sa défense.

Benzema peut compter sur d'importants soutiens au Real.

Comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (29 ans) vit un début de saison compliqué. Blessé durant le mois de septembre, l'attaquant français n'a inscrit qu'un petit but en 5 matchs de Liga. Un bilan plus que moyen pour le numéro 9 du Real Madrid, qui voit les critiques fuser ces derniers jours, notamment venant de Gary Lineker, toujours prompt à dégainer.

Mais l'ex-international anglais, bien plus emballé par son compatriote Harry Kane, qu'on dit dans le viseur de la Maison Blanche, doit se faire une raison : le Tricolore est intouchable.

"Il met des buts comme Ronaldo et touche le ballon comme Zidane"

Pour preuve, la dernière sortie de Florentino Perez. On le sait, le président des Merengue adore Benzema, qui est un de ses chouchous depuis son arrivée en 2009. Sur les ondes de la Cadena SER, le dirigeant espagnol a réaffirmé son soutien indéfectible à son buteur, qu'il a rassuré une fois de plus pour mettre tout le monde d'accord.

«Certains insistent pour critiquer Benzema, d'autres pour critiquer Zidane, d'autres Cristiano Ronaldo, d'autres Marcelo... Mais c'est la vie. Les supporters connaissent très bien le football et en plus, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les médias... Ils critiquent ceux qu'ils n'aiment pas. Benzema est un mélange de Zidane et Ronaldo. Il met des buts comme Ronaldo et touche le ballon comme le faisait Zidane. C'est un luxe».

Pour Marcelo et Zidane, Benzema est le meilleur

Mais le patron du Real n'est pas le seul à sortir les barbelés pour Benzema. Son partenaire, Marcelo, en a fait de même. «Benzema est un très grand joueur. Et nous avons beaucoup de joueurs qui marquent des buts, des joueurs tels que Cristiano, Asensio ou Isco. Mais c'est normal que les gens en demandent plus, parce que les gens veulent voir les attaquants marquer. Pourtant, on a pu voir que Benzema était plus qu'un simple buteur. Pour moi, c'est le meilleur» , a assuré le Brésilien pour Movistar +.

Quelques jours plus tôt, Zinedine Zidane a lui aussi dit tout le bien qu'il pensait de son avant-centre suite aux attaques de Lineker. «Cela me dérange pour Karim. Quand on connaît le football, dire ça est une honte. Et au-delà de ça, pour moi c'est le meilleur de tous» , déclarait le technicien français en conférence de presse. «C'est vrai que le n°9, ici, doit toujours marquer 50 ou 60 buts. Mais Karim ne va pas marquer 60 buts par saison. Il va en marquer 25 ou 30, et distribuer 30 ou 40 passes décisives. Pour moi, c'est plus important.» Président, coéquipiers et entraîneur derrière lui, Benzema peut dormir sur ses deux oreilles.

