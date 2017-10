OM : convaincu par le Clasico, McCourt compte sortir le chéquier cet hiver !

Malgré la déception liée au coup franc d'Edinson Cavani, l'Olympique de Marseille peut être fier de sa prestation livrée face au Paris Saint-Germain dimanche (2-2). Convaincu par ce qu'il a vu, Frank McCourt compte profiter du mercato hivernal pour renforcer davantage encore son équipe.

Frank McCourt compte bien renforcer l'OM cet hiver.

Voilà une nouvelle qui va réjouir les supporters marseillais. Passée la déception liée à l'égalisation à la 93e minute d'Edinson Cavani, Frank McCourt a apprécié le point pris par son équipe dimanche face au Paris Saint-Germain (2-2). Et surtout la prestation de ses troupes, qui se sont battues du début à la fin à l'image de Luiz Gustavo, guerrier et leader sur le terrain.

Après la rencontre, le propriétaire de l'OM s'est rendu dans le vestiaire pour féliciter ses protégés. «Gardez la tête haute, je suis très fier de vous. Vous avez défendu les valeurs, vous avez eu l'attitude que j'attendais» , a ainsi lancé l'homme d'affaires américain à ses troupes, rapporte L'Equipe ce mardi. Et ce Clasico a aussi donné des idées à McCourt. Convaincu par ce qu'il a vu, le propriétaire du club phocéen compte bien renforcer encore son équipe dès le mercato hivernal. Tout en précisant qu'il ne fera pas n'importe quoi non plus.

«Saisir les opportunités si elles se présentent»

«L'an dernier, nous avons recruté quatre joueurs qui ont vraiment aidé l'équipe. C'est un mercato difficile, mais on se prépare... On ne sait pas quels joueurs seront disponibles et s'ils pourront aider l'équipe. Les décisions prises cet hiver pourront aussi impacter celles de l'été prochain, il faut donc être très prudent et saisir les opportunités si elles se présentent» , confie McCourt à La Provence ce mardi, avant d'expliquer de nouveau comment il compte emmener l'OM vers les sommets.

«C'est comme gravir une montagne, on commence en bas, on grimpe un petit peu, on s'arrête, on regarde la vue et celle-ci est différente de celle que l'on avait lorsqu'on était en bas, poursuit le propriétaire de l'OM. Là, on réajuste et on continue comme ça jusqu'en haut. C'est un peu abstrait, j'espère que vous comprenez : l'équipe est meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. Et nous voulons qu'elle soit encore meilleure dans un an. C'est le projet.»

«Pour dépasser Paris un jour» , comme il l'évoquait dimanche dernier dans L'Equipe. On en est encore loin. Mais ce qu'il a vu dimanche lui donne forcément envie de poursuivre l'ascension de la montage et donc d'investir à nouveau lors des prochaines périodes de transferts.

