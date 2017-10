FIFA : Ronaldo, Zidane, Giroud... Les vainqueurs de l'année 2017 !

A l'occasion de la cérémonie The Best organisée par la FIFA, Cristiano Ronaldo a remporté le prix du meilleur joueur de l'année 2017. Et l'attaquant n'est pas le seul Madrilène récompensé ce lundi soir puisque ses coéquipiers et son entraîneur Zinédine Zidane ne sont pas repartis les mains vides.

Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane ont été récompensés.

La cérémonie des trophées The Best se déroulait ce lundi soir à Londres, où le sacre annoncé de Cristiano Ronaldo a été confirmé. Pour la deuxième fois consécutive, l'attaquant du Real Madrid a été élu meilleur joueur de l'année 2017 selon les votes des sélectionneurs, des capitaines de sélection, de fans et de journalistes choisis.

Tous ces votants n'ont pas oublié les performances du Portugais, notamment vainqueur de la Liga, de la Ligue des Champions et du Mondial des clubs avec les Merengue. En attendant de soulever son cinquième Ballon d'Or, CR7 pourra partager sa joie avec son entraîneur.

Zidane élu chez les entraîneurs

Car dans la catégorie des techniciens, c'est Zinédine Zidane qui a reçu le trophée ! Là non plus, il n'y avait pas vraiment de suspense. «C'est un truc de fou» , a pourtant réagi le champion du monde 1998, qui n'était pas le seul Tricolore applaudi. A domicile en tant que Gunner d'Arsenal, Olivier Giroud a remporté le prix Puskas pour son coup du scorpion face à Crystal Palace (2-0) le 1er janvier !

Le magnifique geste de Giroud !

Deux Parisiens dans le onze

A noter aussi le trophée décerné au gardien légendaire Gianluigi Buffon (39 ans), champion d'Italie et finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus Turin. L'Italien fait donc partie de l'équipe type FIFA-FIFPro, au milieu de cinq joueurs du Real Madrid et de deux Parisiens, Daniel Alves et Neymar, qui tentera de voler la vedette à ses concurrents l'année prochaine.

La photo du onze de rêve

Toutes les récompenses de la cérémonie FIFA The Best :

Meilleur joueur : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Meilleure joueuse : Lieke Martens (FC Barcelone)

Meilleur entraîneur : Zinédine Zidane (Real Madrid)

Meilleure entraîneur : Sarina Wiegman (Pays-Bas)

Meilleur gardien : Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Prix Puskas : Olivier Giroud (Arsenal)

Prix du fair-play : Francis Koné

Prix des supporters : Celtic Glasgow

Onze FIFA-FIFPro : Buffon - D. Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Ronaldo, Neymar.

Ronaldo avait le sourire dès le début de la soirée

Zidane succède à Ranieri

Giroud repart aussi avec un trophée

Ronaldo titré pour la 2e année consécutive