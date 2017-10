Europe : Lyon sur le podium des clubs formateurs du Big 5, Rennes devant le PSG et Monaco...

L'Olympique Lyonnais reste sur le podium des clubs formateurs au sein des cinq grands championnats européens. Un seul autre club français se place dans le Top 10 : Rennes. Le club breton devance le PSG et Monaco dans ce classement.

Lyon toujours au top de la formation

Dans une étude publiée ce lundi, l'Observatoire du football CIES a établi le classement des clubs ayant formé le plus de joueurs actuellement en activité en Europe. Et comme en 2016, l'Olympique Lyonnais est mis en avant cette année et se classe 3e avec 31 joueurs formés (au moins trois saisons entre 15 et 21 ans) évoluant dans les cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France).

Le Real et le Barça devant

L'OL est encore devancé par le Real Madrid (41) et le FC Barcelone (34). L'Athletic Bilbao (29) et Manchester United (28) complètent le Top 5. Quel est le 2e club français de ce classement ? Eh bien il s'agit de Rennes, au 8e rang, avec 22 joueurs formés en Bretagne et recensés dans le Big 5. L'Inter Milan et la Real Sociedad (23) devancent les Rouge et Noir.

Le PSG derrière Monaco et Nantes, Marseille absent

Trois autres clubs français ne sont pas très loin. Nantes et Monaco (21) occupent le 11e rang, suivi du PSG (20). En revanche, Marseille ne figure pas dans le top 50 au contraire de Toulouse (19), Bordeaux (19), Lens, Caen (17), Lille (16) ou encore Montpellier (16). Preuve une nouvelle fois que le centre de formation de l'OM n'a pas vraiment brillé ces dernières années.

L'Ajax le plus productif dans toute l'Europe

A noter que l'Ajax Amsterdam (71) est en tête si on prend en compte les 31 ligues européennes. Le club néerlandais devance le Dinamo Zagreb (67), le Partizan Belgrade (61) et le Real Madrid (58). Lyon (38) occupe la 21e place et devance le PSG (34), deuxième club français au 29e rang. Alors que l'OL ne place que quatre joueurs formés au club dans un championnat «mineur» en Europe, le PSG en compte 14 (contre 20 dans le Big 5).

Le Top 15 des clubs formateurs du Big 5

Que vous inspire ce classement ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...