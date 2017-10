OM : le patron Luiz Gustavo en impose vraiment !

Auteurs de performances intéressantes ces dernières semaines, le milieu de terrain Luiz Gustavo a signé son meilleur match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (2-2) en Ligue 1 dimanche. Recruté cet été, le Brésilien est déjà incontournable dans l'entrejeu phocéen.

Luiz Gustavo, un match XXL contre le PSG.

Un Brésilien a bel et bien crevé l'écran durant ce Clasico, mais ce n'était pas Neymar ! A l'occasion du nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (2-2) dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1, le milieu marseillais Luiz Gustavo a éclaboussé cette partie de son talent. Une performance XXL saluée par tous.

Gustavo, taille patron

Nommé homme du match et noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes), l'international auriverde a été quasiment parfait durant ce choc. Décisif avec son but sur une frappe lointaine à la 16e minute, il s'est aussi distingué par une copie parfaite dans l'entrejeu. Pressing constant, activité énorme à la récupération, attitude exemplaire dans le combat, Gustavo a montré la voie à ses partenaires.

«C'est Luiz, c'est pour cela qu'on est allé le chercher, c'est un grand joueur du football mondial, a commenté le coach de l'OM Rudi Garcia. On le sait, et moi je le sais depuis toujours. Rien de plus. Le meilleur joueur brésilien sur le terrain ? On peut dire ça comme ça, mais je n'ai pas bien regardé les autres. Il y avait beaucoup de joueurs fantastiques sur le terrain, et pas seulement du côté du PSG.» Avec cette prestation, Gustavo a définitivement validé son statut de patron de l'entrejeu marseillais.

Les observateurs sous le charme

Déjà auteur d'un grand match face à Nice (4-2) le 1er octobre dernier malgré son expulsion, l'ancien joueur de Wolfsbourg a totalement séduit son monde dimanche avec sa prestation contre Paris. «C'est un gros OM, et l'illustration ou le symbole de cet OM, c'est Luiz Gustavo. Je pense que c'est un joueur de classe internationale et Marseille a beaucoup de chances de l'avoir au milieu de terrain. Si un joueur de l'OM doit avoir sa place au PSG, c'est lui», a même osé Daniel Riolo sur les ondes de la radio RMC.

Constat similaire pour Pierre Ménès. «Les Phocéens ont vraiment fait un très bon match, plein d'abnégation. Les attaquants ont défendu comme des chiens tout le match et la paire Anguissa-Luiz Gustavo a été formidable. Il faut souligner le très bon match du Brésilien, qui a été le meilleur joueur sur le terrain», a estimé le consultant de Canal+. De plus en plus impressionnant au fil des semaines, Gustavo va avoir un rôle majeur dans la saison de l'OM.

