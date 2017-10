OM : les Marseillais s'étaient mis à rêver plus grand...

L'Olympique de Marseille pensait tenir sa première victoire en six ans contre le Paris Saint-Germain dimanche soir. Le nul (2-2) finalement concédé en fin de match est une grande déception pour les Marseillais malgré le bon résultat obtenu.

Les Marseillais déçus du nul (2-2) face au PSG

L'Olympique de Marseille est passé tout proche de l'exploit face au Paris Saint-Germain dimanche soir dans un Stade Vélodrome bouillant. A une minute près, les Marseillais auraient pu mettre fin à leur terrible série de 14 matchs sans victoire face au PSG lors des six dernières années. Mais Edinson Cavani a offert le point du nul (2-2) aux Parisiens dans le temps additionnel.

Avant la rencontre, les Olympiens auraient sans doute signé tout de suite pour un partage des points face au leader du championnat. Rappelons que la saison passée, l'OM en avait pris cinq au Vélodrome (5-1). Mais au vu du scénario, c'est plutôt la déception qui l'emportait pour des Marseillais têtes basses et très touchés après le coup de sifflet final.

A. Rami - «ça fait chier...»

«Là tout de suite, c'est une déception. On pensait tenir la victoire, on avait fait ce qu'il fallait, du début à la fin. On avait travaillé énormément, puis il y a ce coup franc cruel à la dernière minute, qui nous tue un peu» , a commenté Steve Mandanda après la rencontre au micro de Canal+. «Il n'a rien manqué mais ça fait chier... On s'était dit avant le match qu'on se battrait et qu'on jouerait avec le coeur. Vu la physionomie du match, on peut être super déçu» , a avoué Adil Rami.

«Quand il y a 2-1 à la 90e minute, il y a de la frustration. Le sentiment est mitigé» , reconnait Florian Thauvin. Son entraîneur Rudi Garcia a également fait part de sa frustration. «On a perdu deux points... Nous sommes très déçus et très frustrés. C'est aussi en partie un peu de notre faute, on a la balle du 3-1 que l'on peut mettre. A 2-1, à 10 contre 11 à quelques minutes de la fin, on ne doit pas permettre à l'adversaire d'avoir une opportunité d'égaliser» , a lancé le coach marseillais.

D. Payet - «si on met le bleu de chauffe»

Cette occasion manquée du 3-1 sur un contre conclu par une frappe non cadrée de Morgan Sanson est également un regret pour Dimitri Payet. «On aurait pu tuer ce match. On a eu la balle pour» , a souligné le capitaine de l'OM. Néanmoins, le Réunionnais veut aussi retenir le positif : «Ce qu'on a montré, c'est qu'on avait appris de la saison dernière (défaite 1-5) et que si on mettait le bleu de chauffe face aux grosses équipes, on pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous.» Un bleu de chauffe à enfiler à chaque match si Marseille veut répondre aux attentes des supporters.

«Au moins, on a prouvé que si on joue avec cette mentalité, on peut être en haut du classement, a ajouté Rami. Chez nous, on peut rivaliser avec n'importe qui parce que notre douzième homme fait très mal.» Une manière aussi de dire que l'OM espère compter sur une grosse ambiance à chaque match au Vélodrome, chose de moins en moins observée ces dernières années en raison des résultats décevants. Aux Olympiens de confirmer leur bonne performance pour séduire à nouveau leurs supporters.

Supporters marseillais, quel est votre sentiment après ce match : fierté ou déception ?