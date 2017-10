PSG : le coup de gueule de Neymar

Expulsé pour son premier clasico contre l'OM (2-2) dimanche soir, Neymar n'a pas apprécié la décision de l'arbitre de la rencontre. L'attaquant du Paris Saint-Germain revient sur son expulsion et les jets de projectiles dont il a été victime.

M.Buquet sort le rouge pour Neymar

Drôle de premier clasico pour Neymar (25 ans). Face à l'Olympique de Marseille (2-2) dimanche soir, lors de la 10e journée de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas terminé la rencontre. Expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, le Brésilien a regagné les vestiaires à la 87e minute. Son premier carton rouge en France.

Une expulsion «exagérée et injuste»

Forcément, l'ancien Barcelonais était très agacé après la rencontre. Au micro d'Esporte Interativo, Neymar s'est exprimé sur son expulsion et n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre Ruddy Buquet. «Je crois que mon expulsion était exagérée et injuste. Pendant tout le match, j'ai reçu pas mal de coups, j'ai des marques sur tout le corps» , a d'abord assuré l'Auriverde. Avant de revenir sur son deuxième avertissement écopé après son altercation avec Lucas Ocampos.

Le Parisien estime que l'attaquant marseillais en a rajouté. «C'est une action où j'ai tenté de continuer même après avoir subi la faute. J'ai pris un coup et j'ai été révolté de le prendre par derrière. C'est pour ça que je me suis retourné vers lui pour lui demander pourquoi ça ? Il est fou ? Par derrière en plus. Lui a exagéré et a tout fait ce que l'arbitre voulait, c'est-à-dire m'expulser» , a expliqué Neymar. Difficile toutefois pour l'arbitre de ne pas sanctionner ce geste d'humeur du Brésilien.

Neymar - «ils ont jeté de tout !»

«Je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid. J'assume mon erreur» , a néanmoins reconnu Neymar. Peut-être que l'ambiance chaude du stade Vélodrome a aussi pesé dans la réaction du Parisien. Auparavant, il avait subi des jets de projectiles au moment de tirer un corner et les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour le protéger.

«Ils ont jeté de tout ! Des baguettes, des bouteilles de jus d'orange, du coca. Je crois que ça ne fait pas partie du football mais bon... Je ne sais pas si la Fédération voit ça comme du football. (...) C'est comme si au restaurant, on lançait des fourchettes et des couteaux sur les cuisiniers. Ce n'est pas normal» , a-t-il lancé. Autant dire que Neymar ne gardera pas un très bon souvenir de sa découverte du stade Vélodrome.

