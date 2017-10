L'équipe type de L1 - 10e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 23/10/2017 à 00h27 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Intenable à Troyes, le Lyonnais Memphis Depay est élu joueur de la journée. Le Marseillais Luiz Gustavo, le Montpelliérain Hilton et le Strasbourgeois Da Costa se sont aussi distingués à l'occasion de cette 10e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Auteur d'un triplé à Troyes, Depay a pu garder le ballon du match. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Cédric Varrault (Dijon)

13. Marco Verratti (Paris SG)

14. Tanguy Ndombele (Lyon)

15. Houssem Aouar (Lyon)

16. Baptiste Reynet (Dijon)

17. Thomas Lemar (Monaco)

18. Gaël Kakuta (Amiens) En détails : Le joueur de la journée : Memphis Depay (Lyon) Après une première période moyenne à Troyes, le Néerlandais a relevé la tête après la pause... et de quelle manière ! Quelques minutes après le retour des vestiaires, il a été servi en profondeur par N'Dombélé et a aggravé le score d'une frappe parfaitement placée. Dans la foulée, il s'est offert un doublé d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface puis a même inscrit un 3e but d'une panenka après un penalty qu'il avait lui-même obtenu. En fin de rencontre, il manque même le quadruplé d'un rien... Les Troyens s'en souviendront. Bingourou Kamara (Strasbourg) Le portier strasbourgeois a été l'auteur d'une deuxième période énorme à l'Allianz Riviera. Après avoir déjà mis en échec Pléa, il s'illustre surtout avec une double parade monumentale devant Sneijder puis le même Pléa peu après. Décisif. Le Racing peut lui dire merci. Kenny Lala (Strasbourg) Le défenseur strasbourgeois a crevé l'écran sur son côté droit en première période à Nice. Très en vue offensivement avec notamment une passe décisive pour Da Costa, il n'a pas oublié de défendre pour autant. Passé à gauche après la sortie de Seka, il a continué de défendre comme un beau diable. Vitorino Hilton (Montpellier) Le capitaine montpelliérain est inoxydable. Toujours bien placé, il réalise une intervention exceptionnelle devant Hamouma peu avant la pause. Grâce à son expérience, le Brésilien a tiré tous ses partenaires vers le haut à Saint-Etienne. Issa Diop (Toulouse) Alors que son partenaire Jullien flanchait, lui multipliait les interventions décisives à Angers. Le défenseur et capitaine toulousain inscrit en prime le but de la victoire des Violets en fin de première période. Fernando Marçal (Lyon) Sur son côté gauche, le latéral lyonnais n'a pas ménagé ses efforts face à Troyes avec des montées intéressantes. Après une bonne combinaison avec Aouar, il a délivré un centre parfait dans la surface pour Traoré, qui en a profité pour ouvrir le score. Une passe décisive qui sublime une performance intéressante. Franck Zambo Anguissa (Marseille) S'il a commis beaucoup de fautes, le nouveau complice de Luiz Gustavo dans l'entrejeu a néanmoins tenu un rôle essentiel dans le Clasico. Il a défendu jusqu'au bout comme un mort de faim. Il ne semble pas près de quitter l'équipe de départ de Rudi Garcia. Luiz Gustavo (Marseille) Le Brésilien s'est comporté en patron au milieu de terrain face au PSG. Auteur de plusieurs interventions décisives devant sa défense, il s'est aussi illustré en ouvrant le score d'une jolie frappe du gauche au quart d'heure de jeu. Un travail efficace, et propre, dans l'entrejeu. Il a montré la voie à ses partenaires du début à la fin. Naïm Sliti (Dijon) Ses dribbles et ses accélérations ont fait mal à la défense messine. Sur l'une de ses inspirations, il inscrit le but de la victoire dijonnaise. Des efforts pour défendre en prime. Un match plein. Bertrand Traoré (Lyon) Une belle semaine pour le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. Buteur décisif face à Everton (2-1) jeudi dernier en Ligue Europa, le Burkinabé s'est encore distingué ce week-end avec l'ouverture du score d'une frappe à bout portant contre Troyes. Sans être incroyable par la suite, il a été énergique avec de nombreuses tentatives dans son couloir. Nuno Da Costa (Strasbourg) Critiqué pour un rendement jugé décevant en ce début de saison, l'avant-centre strasbourgeois a montré toutes ses qualités à l'Allianz Riviera. Auteur des deux buts de son équipe, il s'est aussi montré très utile dans le jeu collectif strasbourgeois. Une prestation de premier plan. Classement par joueur : Luiz Gustavo se rapproche de la tête 1. Glik (Monaco) - Neymar (Paris-SG) : 13 points

3. Falcao (Monaco) - Roussillon (Montpellier) : 12 points

5. Malcom (Bordeaux) : 10 points

6. Fekir (Lyon) - Cavani (Paris-SG) : 8 points

8. Da Silva (Caen) - Luiz Gustavo (Marseille) - Hilton (Montpellier) - Tatarusanu (Nantes) - Lala (Strasbourg) : 7 points

13. NDombèlé (Amiens 3 pts, puis Lyon) - Kerbrat (Guingamp) - Traore (Lyon) - N'Jie , Amavi (Marseille) - Fabinho , Lemar (Monaco) - Meunier , Rabiot , Dani Alves (Paris-SG) - Bourigeaud (Rennes) - Ruffier (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 6 points

26. Toko Ekambi (Angers) - Moutinho (Monaco) - Pléa (Nice) : 5 points

29. Mangani (Angers) - Mariano Díaz , Marcelo (Lyon) - Zambo Anguissa , Thauvin , Mandanda (Marseille) - Lecomte (Montpellier) - Diego Carlos (Nantes) - Seri (Nice) - Dabo (St-Etienne) : 4 points

39. Dibassy (Amiens) - Lerager (Bordeaux) - Guilbert (Caen) - Sliti , Jeannot (Dijon) - Thiago Mendes , Maignan , Alonso , El Ghazi (Lille) - Marçal , Depay (Lyon) - Rami , Ocampos , Payet (Marseille) - Dossevi (Metz) - Touré , Jemerson , Sidibé (Monaco) - Mendes , Mukiele (Montpellier) - Girotto (Nantes) - Saint-Maximin , Souquet (Nice) - Mbappe , Draxler , Berchiche , Areola (Paris-SG) - Prcic , Gnagnon (Rennes) - Cabella , Pierre-Gabriel , Dioussé (St-Etienne) - Kamara , Da Costa , Liénard , Martin (Strasbourg) - Durmaz (Toulouse) - Samassa (Troyes) : 3 points

77. Costil (Bordeaux) - Vercoutre (Caen) - Silva (Paris-SG) - Perrin (St-Etienne) - Grandsir (Troyes) : 2 points

82. Konaté (Amiens) - Manceau (Angers) - Sankhare (Bordeaux) - Rodelin , Djiku (Caen) - Reynet , Rosier (Dijon) - Blas , Benezet (Guingamp) - Malcuit , de Préville (Lille) - Tousart (Lyon) - Germain (Marseille) - Ghezzal (Monaco) - Sala (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Marquinhos , Motta (Paris-SG) - Khazri , Mubele , Sarr (Rennes) - Silva (St-Etienne) - Gonçalves (Strasbourg) - Jullien , Lafont (Toulouse) : 1 point Classement par club : Lyon grignote son retard 1. Paris-SG - 55 points

2. Monaco - 52 points

3. Marseille - 41 points

4. Lyon - 32 points

5. Montpellier - 29 points

6. St-Etienne - 22 points

7. Strasbourg - 20 points

8. Bordeaux, Nice - 16 points

10. Nantes, Rennes - 15 points

12. Lille, Caen - 14 points

14. Toulouse - 11 points

15. Angers - 10 points

16. Guingamp, Dijon - 8 points

18. Amiens - 7 points

19. Troyes - 5 points

20. Metz - 3 points C'était l'équipe type de la 10e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 11e journée !





