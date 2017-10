Avec un triplé de Depay, Lyon fait le show ! - Débrief et NOTES des joueurs (Troyes 0-5 OL)

Grâce notamment à un triplé de Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais a surclassé Troyes (5-0) ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Une belle victoire pour les Gones, qui remontent provisoirement au 4e rang du classement.

Memphis Depay a fait vivre un enfer à Troyes.

Quelle belle semaine pour l'Olympique Lyonnais ! Après des victoires face à Monaco (3-2) en Ligue 1 et Everton (2-1) en Europa League, les Gones ont réussi à enchaîner sur la pelouse de Troyes (5-0) ce dimanche pour le compte de la 10e journée du championnat de France.

Bien lancés par l'ouverture du score rapide de Bertrand Traoré, les Lyonnais ont ensuite déroulé avec un triplé de Memphis Depay puis un but de Mariano Diaz. Au classement, l'OL grimpe provisoirement à la 4e place alors que l'ESTAC occupe toujours la 13e position.

Traoré lance les Gones

En début de partie, les débats étaient équilibrés entre les deux équipes avec un round d'observation de plusieurs minutes. Après un premier quart d'heure insipide, l'ESTAC se procurait la première occasion du match avec un coup-franc de Khaoui qui frôlait la lucarne de Lopes, totalement battu sur cette frappe. Dans la foulée, les Gones à la suite d'un bon mouvement entre Aouar et Marçal ouvraient le score avec un tir à bout portant de Traoré (0-1, 21e).

Malgré la colère de Garcia dans sa zone technique, les Troyens ne parvenaient pas à réagir et les Lyonnais maitrisaient tranquillement cette partie avec le contrôle du ballon. Et sinon ? Pas grand-chose à signaler jusqu'à la mi-temps... Au retour des vestiaires, l'OL revenait avec de bonnes intentions ! Sur une superbe récupération de N'Dombélé, Depay prenait la profondeur et doublait la mise d'un tir placé au second poteau (0-2, 49e).

Le show Depay, Mariano termine le travail !

Incapable de se révolter, l'ESTAC était tout proche d'encaisser un nouveau but mais Samassa s'interposait devant Mariano. Dans la foulée, Mariano réalisait un gros boulot face à plusieurs défenseurs, mais était stoppé par Vizcarrondo... le ballon revenait immédiatement sur Depay, qui enroulait à l'entrée de la surface une frappe parfaite dans la lucarne de Samassa (0-3, 65e).

En démonstration, l'OL enfonçait encore le clou avec un penalty provoqué par Depay sur un sauvetage d'Hérelle sur sa ligne de la main. D'une panenka, le Néerlandais s'offrait un triplé (0-4, 70e) ! Très facile par la suite, Lyon ratait l'opportunité d'alourdir le score avec un duel perdu par Depay face à Samassa. Après une belle parade de Lopes sur un tir de Ben Saada, Mariano terminait le festival de son équipe avec un ultime but d'une frappe puissante à bout portant (0-5, 90e). Quelle démonstration !

La note du match : 6/10

Un match à sens unique. Si les supporters de Troyes n'ont sûrement pas passé un grand-moment, l'OL a tout de même proposé un spectacle intéressant, avec des occasions et de nombreux buts. Si le rythme n'a pas toujours été élevé, le scenario de la rencontre peut l'expliquer... Un match correct de Ligue 1.

Les buts :

- Après un bon mouvement entre Aouar et Marçal sur le côté gauche, le Brésilien réalise un centre tendu dans la surface. Devant son défenseur, Traoré frappe à bout portant pour tromper Samassa (0-1, 21e).

- Avec une excellente récupération de N'Dombélé dans le coeur du jeu, le Lyonnais lance Depay en profondeur sur le côté gauche. Malgré le retour de Cordoval, le Néerlandais réalise un tir placé au second poteau parfait pour doubler la mise (0-2, 49e).

- A la suite d'un festival de Mariano entre 3 joueurs de Troyes, l'attaquant oublie Depay et se fait rattraper par un tacle de Vizcarrondo. Mais le ballon revient sur le Néerlandais, qui enroule parfaitement un tir dans la lucarne droite de Samassa (0-3, 65e).

- Lancé en profondeur par Mariano, Depay se présente devant Samassa et le dribble. Malgré le retour des défenseurs adverses, le Lyonnais ne panique pas et tire... mais cette frappe est sauvée sur sa ligne de la main par Hérelle. L'arbitre n'hésite pas, sort un carton rouge pour le Troyen et siffle un penalty. Après une altercation avec Mariano, Depay transforme sa tentative d'une panenka (0-4, 69e).

- Après un rush de Maolida repoussé par Samassa, Mariano récupère le ballon dans la surface. Suite à un dribble face aux défenseurs troyens, le Lyonnais parvient à ajuster Samassa à bout portant d'une frappe puissante croisée (0-5, 90e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Memphis Depay (8,5/10)

Après une première période moyenne, le Néerlandais a relevé la tête après la pause... et de quelle manière ! Quelques minutes après le retour des vestiaires, il a été servi en profondeur par N'Dombélé et a aggravé le score d'une frappe parfaitement placée. Dans la foulée, il s'est offert un doublé d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface puis a même inscrit un 3e but d'une panenka après un penalty qu'il avait lui-même obtenu. Malgré un duel raté par la suite face à Samassa, il a réalisé une belle performance. Décisif !

TROYES :

Mamadou Samassa (3) : le gardien de Troyes n'a pas vraiment eu l'occasion de briller sur cette rencontre. Avec des Lyonnais peu dangereux en début de match, il n'a pas été décisif sur l'ouverture du score de Traoré en ne réussissant pas à empêcher ce but. En seconde période, il a vécu un véritable calvaire, malgré des duels remportés face à Mariano et Depay, avec une vraie valise encaissée...

Jérémy Cordoval (2,5) : un maillon faible pour l'ESTAC sur cette partie. Déjà en difficulté sur l'ouverture du score avec un bon mouvement de l'OL provenant de son côté, le latéral droit a été encore fautif sur le second but de Depay en étant trop laxiste par rapport au Néerlandais. Dans son dos, il a été en grande souffrance.

Oswaldo Vizcarrondo (3) : un match raté pour l'ancien Nantais. Dans son duel avec Mariano, il n'a absolument pas démérité lors des 45 premières minutes avec plusieurs duels remportés grâce à sa puissance physique. Mais après, sur certaines actions des Lyonnais, il a été trop souvent en retard à l'image d'un petit pont d'Aouar en seconde période, d'un duel perdu contre Mariano, de son tacle qui a permis le 3e but de Depay et ses difficultés sur les appels dans son dos.

Christopher Hérelle (2) : avec les difficultés défensives de son équipe, le défenseur central a été trop souvent obligé de sauver les siens. Malheureusement pour lui et l'ESTAC, il a été trop court sur l'action de l'ouverture du score. Coupable d'une faute de main sur sa ligne après un tir de Depay, il a concédé un penalty et a été logiquement expulsé.

Charles Traoré (3) : face à Bertrand Traoré, le latéral gauche troyen a passé un dimanche compliqué. En difficulté face à la vivacité de son adversaire direct, il a été régulièrement battu par le Burkinabé. Offensivement, il s'est surtout distingué par ses ballons perdus.

François Bellugou (4,5) : dans un rôle de sentinelle, l'ancien Lorientais n'a pas ménagé ses efforts. Très présent à la récupération, il a gêné la construction des Lyonnais. Sur le second but des Gones, il a été cependant totalement dominé par N'Dombélé.

Tristan Dingome (4) : moins présent que Bellugou à la récupération, le capitaine de Troyes a tout de même effectué un travail important dans ce secteur de jeu. Cependant, dans la construction, il a été bien plus limité en perdant des ballons largement évitables.

Samuel Grandsir (3,5) : après un bon début de saison, l'ailier a marqué le pas sur cette partie. Sans être mauvais, il n'a pas posé beaucoup de problèmes à son adversaire direct. Son envie était visiblement, mais il n'a pas réussi à faire la moindre différence. Remplacé à la 66e minute par Chaouki Ben Saada (non noté).

Saîf-Eddine Khaoui (5) : un sombrero, quelques gestes techniques et même un coup-franc dangereux, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille a été l'un des seuls joueurs de son équipe à tenter de sonner la révolte. Mais il a été bien trop seul et a perdu de son influence petit à petit. Remplacé à la 71e minute par Jimmy Giraudon (non noté).

Bryan Pelé (3,5) : une partie assez discrète pour l'ailier. Dans son couloir, il a été plutôt bien muselé par les défenseurs lyonnais sur ses rares tentatives. Peu dangereux, il n'a pas été en mesure de poser des problèmes aux Gones avec ses courses.

Adama Niane (3,5) : une rencontre très difficile pour lui. Esseulé en pointe, le buteur de Troyes n'a absolument pas existé lors de ce match avec une majorité de duels perdus face à Marcelo. Il doit prendre de l'épaisseur pour briller en Ligue 1... Remplacé à la 66e minute par Hyunjun Suk (non noté).

LYON :

Anthony Lopes (6,5) : le portier de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu besoin de forcer son talent sur cette partie. A l'exception d'un coup-franc de Khaoui qui a frôlé sa lucarne, le Portugais a passé un dimanche tranquille et a simplement multiplié les interventions assez simples. En fin de partie, il s'est tout de même signalé avec une belle parade sur un tir dangereux de Ben Saada.

Rafael (5,5) : un match mitigé pour le latéral droit lyonnais. Malgré quelques bonnes montées, notamment en début de match, il a été plutôt brouillon dans ses transmissions et n'a pas réussi à faire des différences. Défensivement, il a été parfois peu rassurant avec notamment cette grossière faute évitable dans l'axe qui a donné un bon coup-franc à Troyes.

Marcelo (6,5) : de retour après sa suspension, le Brésilien a effectué une performance solide. Bien présent dans les duels, le défenseur central a réussi à contenir Niane, notamment grâce à sa puissance physique. Même s'il n'a pas toujours fait les bons choix dans ses relances, il a été précieux.

Jérémy Morel (5,5) : une performance moyenne pour le défenseur central. Coupable d'une faute dangereuse sur Khaoui, le Lyonnais a été rapidement averti d'un carton jaune. Et sur la suite de la partie, il a été fébrile sur certaines séquences, sans pour autant mettre son équipe en difficulté.

Fernando Marçal (7) : sur son côté gauche, le latéral n'a pas ménagé ses efforts avec des montées intéressantes. Après une bonne combinaison avec Aouar, il a délivré un centre parfait dans la surface pour Traoré, qui en a profité pour ouvrir le score. Une passe décisive qui sublime une performance intéressante.

Tanguy NDombèlé (7) : dans la lignée de ses récentes sorties, le jeune talent a été plutôt intéressant. Actif a la récupération, il a délivré de bonnes passes pour ses partenaires. En seconde période, il a effectué d'excellentes projections, dont une décisive pour lancer Depay sur le second but.

Lucas Tousart (6,5) : dans le coeur du jeu, le milieu de terrain a livré une copie particulièrement propre. Sans être très impliqué dans la construction de son équipe, il a été sérieux à la récupération tout en effectuant des relances précises, même si peu risquées. Précieux dans les tâches obscures. Remplacé à la 71e minute par Jordan Ferri (non noté).

Houssem Aouar (7) : c'est définitivement l'une des révélations de ce début de saison de l'OL. Positionné dans un rôle de meneur de jeu en l'absence de Fekir, ménagé après quelques coups reçus, le jeune talent n'a pas déçu. Disponible, il a fluidifié le jeu de son équipe à de nombreuses reprises et a été déterminant sur l'ouverture du score de Traoré avec un décalage parfait pour Marçal. Brillant avec des gestes techniques superbes, notamment un petit pont sur Vizcarrondo, il doit être plus juste dans la zone de vérité pour franchir un nouveau cap. Remplacé à la 78e minute par Myziane Maolida (non noté).

Bertrand Traore (7,5) : une belle semaine pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais ! Buteur décisif face à Everton (2-1) jeudi en Europa League, le Burkinabé s'est encore distingué ce dimanche avec l'ouverture du score d'une frappe à bout portant. Sans être incroyable par la suite, il a été énergique avec de nombreuses tentatives dans son couloir. Remplacé à la 71e minute par Maxwell Cornet (non noté).

Mariano Díaz (7,5) : dans le jeu en première période, il a été décevant en se montrant bien trop imprécis dans les combinaisons avec ses partenaires. Replacé par Bruno Génésio en pointe à de nombreuses reprises pendant le match, l'ancien joueur du Real Madrid a été bien plus intéressant après la pause. Malgré un duel raté face à Samassa, il a été impliqué sur le 3e but avant de délivrer une passe géniale pour Depay sur l'action qui a entraîné la 4e réalisation. En fin de match, l'avant-centre a été enfin récompensé avec un but. A noter qu'il a été agacé de ne pas pouvoir tirer le penalty...

Memphis Depay (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

