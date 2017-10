Rennes : "mensonges et saloperies", le coup de gueule de Christian Gourcuff

Après une semaine très agitée durant laquelle on a longtemps annoncé son départ, Christian Gourcuff a finalement mené Rennes à la victoire face à Lille samedi (1-0). Après la rencontre, l'entraîneur du club breton a exprimé un vrai ras-le-bol quant au contexte qui entoure son équipe.

Gourcuff était remonté après le succès de Rennes contre Lille.

Mardi, on croyait que le conseil d'administration du Stade Rennais allait mettre fin au ticket René Ruello-Christian Gourcuff. Au contraire, le président du club breton et l'entraîneur ont été maintenus dans leurs fonctions. Les noms de Christophe Galtier, de Claude Puel et de Rémi Garde circulaient pourtant déjà pour reprendre les rênes des Rouge et Noir.

C'est donc dans un climat tendu que Gourcuff a préparé la réception de Lille samedi. Chahutés puis soutenus par leur public déçu du manque de résultats, les Rennais ont su l'emporter 1-0 face à une autre place forte du football français en danger. A l'arrivée, le technicien breton était soulagé mais toujours aussi agacé par l'environnement qui pollue son équipe selon lui.

«L'environnement est pire que malsain»

«Ces trois points font du bien, ils ont été arrachés dans des conditions difficiles. (...) Dans les circonstances actuelles, on s'en contentera, indiquait ainsi Gourcuff après le succès des siens, avant d'aller plus loin. Ça fait huit jours qu'on entend tellement de mensonges et de saloperies qu'on ne va pas continuer... J'ai protégé les joueurs au maximum et la meilleure réponse, ils l'ont donnée sur le terrain.»

«Je ne suis pas menacé... Les joueurs ne sont pas derrière moi, ils sont derrière le club. C'est tout l'environnement qui est pire que malsain, a poursuivi Gourcuff. On avance, on essaie de prendre des points pour trouver de la sérénité, parce que pour jouer au foot, il faut de la sérénité.» Rennes devra confirmer à Montpellier samedi prochain. Sinon, François-Henri Pinault, le fils du propriétaire du club breton, François Pinault, essaiera une nouvelle fois de convaincre son père que la situation a assez duré...

