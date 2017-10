L1 : l'OM peut-il tenir tête au PSG ? Présentation et compos probables du Clasico

C'est le choc que tout le monde attend : OM-PSG. Mais l'équipe de Rudi Garcia peut-elle résister à une formation qui écrase tout sur son passage depuis le début de la saison ? Il n'y a pas grand-monde pour y croire aujourd'hui...

Les Marseillais pourront compter sur le soutien du Vélodrome, mais...

Même sans fournir une prestation collective consistante, le Paris Saint-Germain a encore écrasé Anderlecht en Ligue des Champions mercredi (4-0). C'est donc un PSG au top niveau confiance et loin d'être émoussé par sa sortie européenne, seulement privé d'un Dani Alves à l'infirmerie, qui va se présenter au Vélodrome ce dimanche (21h, Canal+).

L'Olympique de Marseille, après une période fin août-début septembre très compliquée, peut-il résister à la machine de guerre parisienne ? Au sein même des rangs marseillais, on sait que ce sera très, très difficile. «On joue pour gagner mais il y a trois résultats possibles : si on fait nul, c'est un très bon résultat, si on perd on essaiera que ce soit dignement, et si on gagne ce sera un exploit» , sait très bien Rudi Garcia.

«On sait que l'OM n'est pas au niveau du PSG»

Alors, l'OM peut-il créer cet exploit ? Si le PSG balbutie son football, les Olympiens auront évidemment l'opportunité de prendre au moins un point. Mais si les Parisiens évoluent à leur niveau, il n'y a quasiment aucune chance pour les Phocéens. «On sait que l'OM n'est pas au niveau du PSG, aucune équipe d'ailleurs, confie ainsi l'entraîneur de Caen, Patrice Garande, à L'Equipe. Que les Marseillais puissent embêter les Parisiens, pourquoi pas, mais de là à gagner le match...»

«Même quand ils sont moins bien dans le jeu, les Parisiens peuvent marquer sur chaque attaque contre n'importe quelle équipe. Dès que le ballon passe la ligne médiane, c'est l'alerte rouge» , fait remarquer l'entraîneur, sans doute plus pour très longtemps, de Metz, Philippe Hinschberger. S'ils présentaient une défense de fer, l'OM aurait peut-être une vraie chance d'accrocher le nul. Mais comme c'est justement son point faible avec déjà 15 buts encaissés en 9 journées...

Neymar est gonflé à bloc

Paris a bien été accroché par Montpellier cette saison (0-0), mais c'était avant d'affronter le grand Bayern Munich en Ligue des Champions, balayé lui 3-0. Et pour les hommes d'Unai Emery, ce rendez-vous au Vélodrome a la saveur d'un match de C1. Et dans ces rencontres-là, le PSG, qui reste sur quatre succès d'affilée en terre marseillaise, donne sa pleine mesure cette saison. En refusant un entraînement trop léger vendredi, Neymar a déjà montré qu'il comptait bien briller pour son premier Clasico français.

Les équipes probables

Marseille : Mandanda – Sakai, Rami, Rolando, Amavi – Zambo Anguissa, Luiz Gustavo – Thauvin, Payet, Ocampos – Mitroglou.

Paris SG : Areola – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa – Verratti, Thiago Motta, Rabiot – Mbappé, Cavani, Neymar.

Quel est votre pronostic pour ce match ? L'OM a-t-il une chance d'accrocher le PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.