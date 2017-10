Leipzig : loin de Paris, Augustin se met à rêver des Bleus

Auteur d'un bon début de saison avec le RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin s'éclate en Allemagne. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne regrette pas son histoire d'amour terminée trop tôt avec son club formateur, se veut ambitieux et vise déjà l'équipe de France.

Augustin réalise un bon début de saison à Leipzig.

Son transfert pour la coquette somme de 16,5 millions d'euros en a étonné plus d'un, mais Jean-Kévin Augustin (20 ans) a rapidement conquis tout son monde en Allemagne. Rapidement devenu titulaire avec le RB Leipzig, le jeune attaquant se régale sur les pelouses de Bundesliga, où il a déjà inscrit 3 buts plus un autre, mardi, contre le FC Porto en Ligue des Champions. Un excellent début de saison de l'ancien buteur du Paris Saint-Germain, qui monte clairement en régime.

Augustin s'éclate à Leipzig

Une confiance donnée par son entraîneur, Ralph Hassenhüttl, qu'il n'avait pas forcément sous les ordres de Laurent Blanc mais surtout d'Unai Emery. Face à cette situation, Augustin n'a eu d'autre choix que d'aller voir ailleurs. «Il n'y a qu'une seule raison : c'est parce que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Jetez un oeil aux compositions. Il était extrêmement difficile de devenir un titulaire à Paris. Je suis parti en bons termes, je souhaite le meilleur au PSG. Je joue maintenant à Leipzig, j'ai mes objectifs et je veux aider l'équipe à atteindre nos objectifs» , a confié le Français à SportBuzzer.

Selon lui, Leipzig, étonnant 2e du championnat allemand la saison passée, est le club idoine pour progresser. «Il y avait d'autres offres cet été. Cependant, Ralf Rangnick (le directeur sportif, ndlr) a contacté mon conseiller très rapidement. Je suis convaincu que c'est le bon pas en avant pour moi. J'avais déjà décidé en interne de rejoindre Leipzig. Puis j'ai téléphoné à Naby Keita et Dayot Upamecano et j'étais encore plus sûr. Ce club me correspond» , s'est félicité le Parisien, heureux de pouvoir montrer l'étendue de son talent outre-Rhin.

Augustin rêve des Bleus

Un temps de jeu largement supérieur à celui qu'il avait à Paris, des buts, des beaux gestes, forcément, Augustin voit grand. Ambitieux, l'avant-centre ne cache pas son envie de découvrir au plus vite l'équipe de France. «Tout le monde rêve de jouer pour son pays, moi aussi. Je dois continuer à travailler dur, à faire mes preuves. Je dois continuer à aider l'équipe à marquer des buts. Comme ça, si je suis un jour appelé, ma seule réponse sera : 'je suis prêt'» , a rajouté Augustin.

Dans l'immédiat, difficile pour lui de se frayer une place chez les Bleus, où la concurrence est bien trop forte. Mais s'il poursuit sur sa lancée et qu'il continue d'enchaîner les bonnes performances sur la longueur, rien ne l'empêche de postuler pour une place en sélection à l'avenir. Avec pour objectif l'Euro 2020 ?

