Journal des Transferts : le Barça ne lâche pas Coutinho, Özil bientôt dehors, pourquoi ça coince avec Rabiot... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 21/10/2017 à 12h00 Coutinho toujours dans le viseur du Barça, Arsenal veut vendre Özil, la prolongation de Rabiot coince toujours, celle de Bamba aussi, Vidal proche de l'Inter… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Le Barça toujours à fond sur Coutinho. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça repart à l'assaut de Coutinho ! Le FC Barcelone n'a pas l'intention de lâcher le milieu de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans) ! Courtisé avec insistance par les Blaugrana lors du dernier mercato d'été, le Brésilien a été retenu contre son gré par les dirigeants des Reds. Souhaitant le recruter cet hiver, le Barça lance son offensive d'après le média catalan El Mundo Deportivo. Outre des contacts constants avec les agents de Coutinho, le vice-champion d'Espagne va rencontrer la formation anglaise la semaine prochaine pour évoquer un futur transfert du milieu offensif. Comme prévu, l'offre du Barça ne devrait pas évoluer : 80 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus. A un tel prix, il paraît impossible d'imaginer Liverpool laisser filer Coutinho, surtout en cours de saison. 2. Arsenal veut se débarrasser d'Özil, MU à l'affût Alors que son agent évoquait récemment des discussions toujours en cours avec la direction d'Arsenal pour une prolongation de contrat, Mesut Özil (29 ans) pourrait finalement, comme son partenaire Alexis Sanchez, quitter les Gunners à l'occasion de ce mercato hivernal. D'après la presse anglaise, le club londonien chercherait en effet une porte de sortie à son meneur de jeu afin de récupérer une petite indemnité de transfert, les deux parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord, Arsenal proposant un peu plus de 300.000 euros par semaine à l'Allemand, qui en réclame de son côté près de 400.000. Aux dernières nouvelles, c'est vers Manchester United que le champion du monde 2014 pourrait atterrir prochainement. Une belle porte de sortie en perspective. 3. La prolongation coince toujours pour Rabiot Le temps passe et Adrien Rabiot (22 ans) n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2019, avec le Paris Saint-Germain. Alors qu'il se dit serein, le milieu de terrain ne semble pas du tout pressé de rallonger son bail avec le vice-champion de France. D'après L'Equipe, la mère et agent de l'international tricolore, Véronique Rabiot, exige toujours que son fils soit repositionné afin d'entamer les discussions. En effet, Unai Emery estime que le joueur formé au club a les qualités requises pour évoluer au poste de sentinelle. C'était d'ailleurs le cas à Dijon (2-1), ce samedi, où Rabiot a une nouvelle fois livré une prestation moyenne, faisant preuve d'une nonchalance à peine cachée. Le clan Rabiot espère également que le club de la capitale recrute un milieu défensif capable de suppléer Thiago Motta afin que le natif de Saint-Maurice puisse jouer plus haut lorsque l'Italien est indisponible, comme ce fut le cas sur la pelouse du DFCO. Rabiot obtiendra-t-il gain de cause ? Réponse dans les prochains mois. 4. Bamba, pourquoi ça traîne… Malgré son talent, le jeune attaquant Jonathan Bamba (21 ans) a été écarté du groupe de l'AS Saint-Etienne. La raison ? Le joueur prêté à Angers la saison dernière n'a pas encore prolongé son contrat qui se termine en juin prochain. Et visiblement, cette situation pourrait s'éterniser. Actuellement rémunéré 18 000 € par mois, Bamba s'est vu proposer une première offre de 35 000 € brut mensuels jugée insuffisante. Alors que l'ASSE compte lui offrir 55 000 €, L'Equipe annonce que le clan Bamba demande un contrat progressif sur trois ans : 130 000 € la première année, 140 000 € la deuxième et 150 000 € la troisième. Tout cela accompagné de 650 000 € de prime fixe annuelle en plus des primes de classement (135 000 à 300 000 €). 5. Vidal proche de l'Inter ? En quelques mois, Arturo Vidal (30 ans) est passé de référence à son poste à joueur ordinaire. Peu influent avec l'équipe du Chili, non-qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, moins impressionnant avec le Bayern Munich, le milieu de terrain inquiète. A tel point qu'un départ dans les prochains mois serait même dans les tuyaux ! Selon le média TMW, Vidal souhaiterait effectivement changer d'air. Avec une destination toute trouvée en cas de départ : l'Italie, plus précisément du côté de l'Inter Milan. La publication transalpine annonce même un accord entre le joueur et le club champion d'Europe 2010. Reste désormais à savoir si le Bayern ouvrira la porte à un départ de son joueur l'été prochain. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 21 octobre 2017 à 12h00. C'est officiel : - Le gardien Romain Cagnon, libre, a signé en faveur de l'Olympique de Marseille.

- Craig Shakespeare a été licencié de son poste d'entraîneur à Leicester. Claude Puel est pressenti pour le remplacer.

- Rabah Madjer est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'Olympique de Marseille vise le milieu offensif de Saint-Trond, Joris Mallet.

- Le milieu de terrain du Sporting Portugal, William Carvalho, est toujours ciblé par Monaco.

- Lille est intéressé par l'attaquant du FC Barcelone, Paco Alcacer.

- Le milieu de terrain de Lille, Yves Bissouma, pourrait faire l'objet d'une offre de 25 M€ de l'Inter Milan.

- Le Havre vise l'attaquant de Bordeaux, Gaëtan Laborde. A l'étranger : - Manchester City vise le latéral gauche de Southampton, Ryan Bertrand.

- Le latéral droit de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola, plaît énormément au Real Madrid.

- Le FC Barcelone discute avec le défenseur central Samuel Umtiti pour une prolongation.

- Le FC Barcelone cible les défenseurs centraux Kalidou Koulibaly (Naples) et Virgil van Dijk (Southampton).

- La Juventus vise le latéral gauche du FC Porto, Alex Telles.

- Le Milan AC pourrait se séparer de son gardien, Gianluigi Donnarumma, en cas de non-qualification pour la C1.

- Blessé, l'attaquant Arkadiusz Milik pourrait être prêté par Naples au Chievo Vérone.

- L'attaquant Alvaro Negredo pourrait déjà quitter Besiktas.

- Thomas Tuchel est pressenti pour reprendre le club chinois du Guangzhou Evergrande.

- L'équipe de Croatie espère convaincre Carlo Ancelotti avant la Coupe du monde.

- Laurent Blanc fait partie des favoris pour reprendre la sélection des Etats-Unis.

- Cesare Prandelli pourrait devenir le sélectionneur de l'équipe d'Ecosse. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





