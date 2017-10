OM-PSG : Garcia vise l'exploit, Emery insiste sur ce match spécial... Le Clasico est lancé

Dimanche, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Si l'entraîneur marseillais Rudi Garcia veut croire en un exploit, il ne pourra pas compter sur une éventuelle déconcentration des Parisiens, conscients du caractère spécial de ce match selon le coach Unai Emery.

Rudi Garcia reste conscient des qualités du PSG.

Dans une saison, un Clasico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain reste toujours un moment particulier, notamment pour les supporters, parfois nostalgiques des grands chocs entre les deux équipes.

Ce dimanche (21h sur Canal +) en clôture de la 10e journée de Ligue 1, le club phocéen va tenter de renverser l'ogre parisien, toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues. Devant le public du Stade Vélodrome, les Marseillais auront à coeur de remporter ce match de prestige.

R. Garcia - «on fera tout pour gagner»

Il y a un an jour pour jour, Rudi Garcia débarquait à la tête de l'OM et réalisait un bon coup dans la foulée pour son premier match en obtenant le nul (0-0) au Parc des Princes pour son premier Clasico. Pour son second, la note a été plus salée avec un gros revers (1-5) à domicile... Et l'entraîneur marseillais sait que le match à venir s'annonce très difficile pour son équipe.

«On va jouer le leader invaincu, on sait que c'est un gros match. On fait ce métier pour vivre ce genre d'affiche. Si on gagne c'est un exploit, si on fait nul, ça sera un très bon résultat et si on perd, on fera en sorte que ce soit dignement. Ils ont une équipe meilleure que l'an dernier, ils ont une équipe pour gagner la Ligue des Champions, on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes budgets, les mêmes effectifs... mais on fera tout pour gagner», a assuré le technicien français devant les médias. Gagner contre le PSG ? Il s'agirait effectivement d'un exploit puisque l'OM ne l'a plus fait depuis novembre 2011 (un succès 3-0).

Emery insiste sur l'importance de ce match

Avec de nombreux joueurs étrangers, la domination en L1 et surtout l'objectif de briller sur la scène européenne, ce rendez-vous a perdu de son importance pour le PSG. A l'image des propos de Thomas Meunier, certains joueurs parisiens estiment qu'il s'agit «d'un match lambda». Un avis absolument pas partagé par l'entraîneur francilien Unai Emery.

«Le match OM-PSG est important pour le football mondial. Les joueurs le savent. C'est important pour les supporters en France. Pour les supporters du PSG, c'est un match spécial. Les joueurs sont conscients de cela. Les joueurs français vont transmettre l'importance de ce match aux joueurs», a assuré l'Espagnol. Pour les fans des deux équipes, l'excitation commence à monter doucement avant dimanche...

Que pensez-vous de ce Clasico OM-PSG ? Qui va l'emporter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...