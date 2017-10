OM : le guerrier Ocampos pourrait vite devenir indispensable !

Suspendu contre Strasbourg (3-3) dimanche en Ligue 1, l'ailier Lucas Ocampos a réalisé un retour tonitruant à la compétition avec l'Olympique de Marseille face au Vitoria Guimaraes (2-1) jeudi en Europa League. Buteur et passeur décisif, l'Argentin s'impose petit à petit.

Lucas Ocampos, encore décisif jeudi.

En début de saison, le choix de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia de conserver Lucas Ocampos plutôt que Rémy Cabella, envoyé en prêt à l'AS Saint-Etienne, avait étonné la majorité des observateurs et des supporters phocéens.

Et même si le Français réalise de belles performances avec les Verts, l'Argentin donne un nouvel élan à sa carrière en se relançant avec l'OM !

Ocampos, un guerrier inattendu

Déjà auteur d'un bon début de saison avec des buts importants contre Nantes (1-0), Toulouse (2-0) et Nice (4-2), l'ancien Monégasque s'est encore distingué par une performance XXL contre le Vitoria Guimaraes (2-1) jeudi en Europa League. Même si tout n'a pas été parfait dans sa prestation, avec un déchet technique important, l'ailier compense par son abnégation et son envie.

Et comme sur les derniers matchs de l'OM, le combattant Ocampos a été récompensé de ses efforts. Nommé homme du match et noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), le Marseillais a été déterminant dans le succès des siens contre le club portugais avec un but, d'une superbe reprise de volée, puis une passe décisive sur la réalisation gagnante de Maxime Lopez.

Bientôt indispensable ?

A l'exception de sa suspension face à Strasbourg (3-3) dimanche dernier, Ocampos a été aligné sur 4 des 5 derniers matchs de l'OM (il avait été ménagé contre Salzbourg). Titulaire depuis le passage au 4-2-3-1, le jeune joueur de 23 ans a été encensé par son coach Rudi Garcia. «Lucas il a aussi du talent, sinon il ne marquerait pas de buts, il est capable d'éliminer, de marquer. Il est tellement généreux que parfois c'est au détriment d'une efficacité devant le but ou dans la dernière passe», a estimé le technicien français.

«Du talent il en a, il avait besoin d'avoir un jeu plus structuré, de savoir quand il peut prendre des risques et il est en train de le comprendre», a-t-il apprécié. Bonne surprise de ce début d'exercice, le soldat Ocampos commence à gagner ses galons et pourrait rapidement devenir indispensable pour l'OM.

