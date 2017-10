PSG : Neymar veut être le Messi de Mbappé

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, Neymar a tenu des propos élogieux à l'égard de Kylian Mbappé. Le Brésilien veut aider son jeune coéquipier dans sa progression, comme l'a fait Lionel Messi avec lui au FC Barcelone.

Neymar et Mbappé, une belle complicité

Sourires, accolades, tapes dans la main... Dès leurs premiers contacts au Camp des loges cet été, Neymar et Kylian Mbappé ont rapidement affiché une grande complicité. Sur le terrain, on a pu s'en apercevoir très rapidement puisque les deux attaquants du Paris Saint-Germain se cherchent souvent, combinent et apprécient jouer ensemble depuis leur premier match partagé sous les couleurs parisiennes.

Mbappé fait mieux que tout le monde en C1

En dehors du terrain, le Brésilien et le Français sont également complices. Une aubaine pour le club de la capitale qui a déboursé 402 millions d'euros pour s'offrir deux joyaux offensifs. «Kylian est mon pote. Je crois que c'est un gamin en or, qui fait de très bonnes choses» , a lancé Neymar au média brésilien Esporte Interativo après la victoire face à Anderlecht (4-0) en Ligue des Champions mercredi, avec notamment un but des deux hommes.

«C'est un grand joueur, qui a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial» , a poursuivi l'Auriverde, conquis par le talent fou du jeune international tricolore. Avec 8 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière à seulement 18 ans et 9 mois, Mbappé fait mieux que n'importe quel autre joueur dans l'histoire puisque personne n'avait réussi une telle performance avant ses 20 ans. Il devance Raúl (20 ans et 3 mois), Obafemi Martins et Patrick Kluivert (20 ans et 5 mois), ainsi qu'un certain Lionel Messi (20 ans et 7 mois).

Neymar - «faire pour Mbappé ce que Messi a fait pour moi»

En parlant de Messi, Neymar compte jouer le même rôle que l'Argentin lors de son passage au FC Barcelone. «Je suis son grand supporter, je vais l'aider du mieux que je peux. J'espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone» , a lancé le Brésilien. Des mots forts qui confirment au passage que Neymar a bien conscience d'être la grande star de cet effectif parisien, qu'il a rejoint pour cette raison. Mbappé appréciera forcément les propos de son «pote» .

