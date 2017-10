Ligue Europa : l'OM avec la tête au clasico, Lyon doit enchaîner, Nice change pour Sneijder... Présentations et compos probables Romain Rigaux - Actu Europa League, Mise en ligne: le 19/10/2017 à 09h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A l'occasion de la 3e journée de la Ligue Europa, Marseille et Lyon ont besoin d'une victoire ce jeudi. L'OM reçoit le Vitoria Guimaraes, tandis que l'OL se déplace sur la pelouse d'Everton. De son côté, Nice joue sa première place contre la Lazio Rome. Germain est pressenti titulaire avec l'OM ce jeudi La semaine européenne se poursuit pour les clubs français ce jeudi. Place à la Ligue Europa avec trois rendez-vous importants pour Marseille, Lyon et Nice dans cette 3e journée de la phase de poules. Lyonnais et Niçois s'offrent deux belles affiches contre Everton et la Lazio Rome. Un onze de l'OM remanié avant le clasico A trois jours d'un choc face au Paris Saint-Germain en championnat, l'Olympique de Marseille doit se relancer en Ligue Europa après sa défaite à Salzbourg (1-0). Troisième de son groupe I, le club phocéen doit prendre les trois points face au Vitoria Guimaraes pour rester au contact de ses adversaires, voire les dépasser selon le résultat de Konyaspor-Salzbourg. «Je ne réfléchis que sur le match de demain (aujourd'hui). On se doit de l'emporter, nous sommes chez nous, même si le Vélodrome sera dégarni» , a glissé Rudi Garcia en conférence de presse. Malgré ces propos, l'entraîneur marseillais devrait faire tourner ce soir (19h, beIN Sports 2) afin de conserver de la fraîcheur pour dimanche et donner du temps de jeu à plusieurs habituels remplaçants : Sarr, Evra, Kamara, Lopez et Germain. Suspendus contre Strasbourg (3-3) le week-end dernier, Luiz Gustavo et Ocampos devraient débuter, tout comme Abdennour, de retour de blessure et qui doit retrouver le rythme après plus d'un mois d'absence (10 septembre face à Rennes, 1-3). Un onze remanié mais pas forcément trop affaibli avec des joueurs qui auront envie de se montrer. Les équipes probables : Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Abdennour, Evra - Kamara, Luiz Gustavo - Njie, Lopez, Ocampos - Germain. Vitoria Guimaraes : Silva - Aurelio, Jubal, Valente, Konan - Celis, Wakaso - Heldon, Ramos, Raphinha - Martins. Le classement du groupe I :

1. RB Salzbourg - 4 points (+1)

2. Konyaspor - 3 points (0)

3. Marseille - 3 points (0)

4. Vitoria Guimaraes - 1 point (-1) Lyon doit enchaîner La victoire face à Monaco (3-2) vendredi dernier en championnat, après cinq matchs sans succès, doit servir à l'Olympique Lyonnais pour se relancer en Ligue Europa (21h05, beIN Sports 1 et W9). Après deux nuls contre Limassol (1-1) et l'Atalanta Bergame (1-1), l'OL a besoin d'une victoire pour lancer véritablement sa campagne européenne dans un groupe E où il occupe la 3e place. Mais la tâche de ne sera pas simple sur la pelouse d'Everton, à Goodison Park. Surtout que Bruno Genesio est privé de Mariano, Morel, Mendy et Grenier, blessés. Pour remplacer le Dominicain en attaque, l'entraîneur lyonnais devrait donner sa chance à Maolida. «C'est un joueur sur lequel nous fondons énormément d'espoir. C'est un des plus talentueux, et il aura d'autres opportunités de le démontrer. Il fait partie des possibles remplaçants de Mariano» , a assuré le coach des Gones. Les équipes probables : Everton : Pickford - Martina, Keane, Williams, Baines - Gueye, Davies - Mirallas, Rooney, Klaassen - Calvert-Lewin. Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Diakhaby, Marçal - Ferri, Ndombélé - Traoré, Fekir, Depay - Maolida. Le classement du groupe E :

1. Atalanta Bergame - 4 points (+3)

2. Limassol - 2 points (0)

3. Lyon - 2 points (0)

4. Everton - 1 point (-3) Nice change pour Sneijder Si l'OGC Nice réalise un début de championnat compliqué, tout va bien en revanche en Ligue Europa avec deux victoires contre Zulte-Waregem (5-1) et le Vitesse Arnhem (3-0). Ce soir (19h, beIN Sports 1), c'est un autre morceau qui attend les Aiglons avec une équipe de la Lazio Rome qui sort d'une victoire sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1) et possède également 6 points dans ce groupe K. Et pour cette rencontre, Lucien Favre pourrait procéder à un changement de système. L'entraîneur niçois semble vouloir modifier son 4-4-2 en 3-5-1-1 avec le retour de Sneijder en position de meneur de jeu. Décevant depuis son arrivée, le Néerlandais n'a plus joué depuis le 26 août dernier. «Il a fait de bonnes séances, notamment physiques. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué donc voilà. Mais ça devrait aller» , a glissé le technicien suisse. Le Batave devrait être aligné en soutien de Balotelli en attaque. Les équipes probables : Nice : Cardinale - Marlon, Dante, Le Marchand - Souquet, Lees-Melou, Mendy, Walter, Jallet - Sneijder - Balotelli. Lazio : Strakosha - Bastos, Luiz Felipe, Radu - Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic-Savic, Lulic - Nani, Calcedo. Le classement du groupe K :

1. Nice - 6 points (+7)

2. Lazio - 6 points (+3)

3. Vitesse Arnhem - 0 point (-4)

4. Zulte-Waregem - 0 point (-6) Quels sont vos pronostics pour ces rencontres ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





