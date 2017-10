Les 12 infos à savoir sur la soirée de Ligue des Champions : un Chelsea-Roma épique, sans-faute pour le Barça, MU et le PSG...

Chelsea et la Roma régalent, le Barça, MU et le PSG sont intraitables, le Bayern et la Juventus se reprennent, l'Atletico en grand danger… Découvrez les faits marquants des matchs de mercredi comptant pour la 3e journée de Ligue des Champions.

David Luiz a ouvert le bal pour Chelsea contre la Roma.

Les résultats de mercredi :

Groupe A : Benfica 0-1 Manchester United, CSKA Moscou 0-2 FC Bâle.

Groupe B : Anderlecht 0-4 PARIS SG, Bayern Munich 3-0 Celtic Glasgow.

Groupe C : Qarabag 0-0 Atletico Madrid, Chelsea 3-3 AS Rome.

Groupe D : FC Barcelone 3-1 Olympiakos, Juventus 2-1 Sporting.

1. Chelsea-Roma, c'était fou ! Le choc de la soirée a tenu toutes ses promesses ! En bonne position pour se rapprocher des 8es, les Blues ont eu chaud. Car à 2-0, après des buts de David Luiz (11e) et Hazard (37e), le champion d'Angleterre pensait avoir fait le plus dur. Mais Kolarov (40e) puis Dzeko (64e, 70e), qui a inscrit une reprise de volée magique, ont renversé la vapeur pour la Louve. C'était sans compter sur Hazard (75e), qui a permis aux Londoniens de garder la tête de la poule. Les deux équipes se retrouveront dans deux semaines pour un retour très attendu !

VIDEO : la reprise de volée magique de Dzeko

2. Le Bayern retrouve le sourire. Trois semaines après la gifle reçue à Paris, le champion d'Allemagne s'est bien repris face au Celtic (3-0). Müller (17e), Kimmich (29e) et Hummels (51e) ont participé au festival des Roten, qui restent donc à trois unités du PSG. Sauf catastrophe, la finale du groupe devrait bien avoir lieu le 5 décembre prochain à Munich.

3. Carton plein pour le Barça ! Et de trois pour Barcelone ! Face à une pauvre équipe de l'Olympiakos, le vice-champion d'Espagne n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter 3-1. Nikolaou, buteur en fin de partie, a marqué contre son camp (18e) alors que Messi sur coup franc (61e) et Digne (64e) ont alourdi l'addition auparavant. A noter l'expulsion de Piqué peu avant la pause pour un second carton jaune, écopé suite à une main volontaire pour marquer.

4. Les Red Devils intraitables. Comme le Barça, Manchester United réalise un sans-faute jusqu'ici. Mais contrairement aux Catalans, les hommes de José Mourinho se sont contentés du strict minimum sur la pelouse du Benfica (1-0). Une victoire tirée par les cheveux grâce à un but de Rashford (65e), qui a profité de la maladresse de Svilar pour offrir les trois points à son équipe. MU garde le rythme !

5. La Juventus a pris son temps… Battue par la Lazio (1-2), samedi, la Vieille Dame s'est arrachée pour s'imposer face au Sporting Portugal (2-1). Mené après un but contre son camp d'Alex Sandro (12e), le champion d'Italie a pu compter sur Pjanic (28e), buteur sur coup franc, et Mandzukic (85e). Un précieux succès qui permet au finaliste de la dernière édition de rester à trois longueurs du FC Barcelone.

6. Paris n'a aucune pitié. Le Barça, Manchester United mais aussi le PSG. En déplacement à Anderlecht, le vice-champion de France s'est baladé (4-0). Mbappé (3e), Cavani (44e), Neymar (66e) et Di Maria (88e) ont enfoncé des Belges qui n'ont pas démérité. Pas le plus grand Paris, mais un Paris impitoyable. Pour lire l'analyse complète de la partie, c'est ici.

7. L'Atletico en panne sèche ! Finaliste des éditions 2014 et 2016, le club espagnol se retrouve déjà en danger à mi-parcours dans cette phase de poules. Incapables de battre Qarabag (0-0), pourtant réduit à dix dans le dernier quart d'heure, les partenaires de Griezmann et Gameiro, titulaires, sont scotchés à une petite 3e place avec seulement 2 points. Attention à la déconvenue...

8. Messi puissance 100 ! Buteur contre l'Olympiakos, Messi a atteint le cap symbolique des 100 buts marqués sur la scène européenne. Un 97e but en Ligue des Champions, auxquels il faut ajouter 3 réalisations inscrites lors des nombreuses Supercoupes d'Europe disputées par l'Argentin, qui fait de La Pulga le deuxième joueur à réaliser une telle prouesse. L'autre ? Cristiano Ronado, bien évidemment (113 buts).

VIDEO : le 100e but européen de Messi, inscrit sur coup franc

Messi il s'arrête pas de mettre des coups francs...#FCBOLY pic.twitter.com/9WCP1Dkiau — Clinton ?? (@TopLu28) 18 octobre 2017

9. Bâle continue de surprendre ! Trois semaines après avoir écrasé Benfica (5-0), le FC Bâle a remporté un nouveau succès, sur la pelouse du CSKA Moscou cette fois-ci (2-0). Des buts de Xhaka (29e) et Oberlin (90e) qui permettent au club suisse de s'emparer de la 2e place du groupe A avec six points, juste derrière Manchester United.

10. Le parcours parfait du PSG. Trois victoires, 12 buts marqués, 0 but encaissé, le club de la capitale française est irrésistible en C1 cette saison. Meilleure attaque et meilleure défense de la compétition, la formation dirigée par Unai Emery prouve qu'elle sera un adversaire redoutable pour n'importe quelle équipe. Les concurrents sont prévenus !

11. Jupp Heynckes, ce vieux briscard ! A 72 ans et 162 jours, l'Allemand, de retour au Bayern Munich, est devenu l'entraîneur le plus âgé à coacher un match en Ligue des Champions. Le vainqueur des éditions 1998 (Real Madrid) et 2013 (Bayern) détrône un certain Raymond Goethals, légende de l'Olympique de Marseille.

12. Svilar détrône Casillas. Dix-huit ans après, le record détenu par Iker Casillas est enfin tombé ! A seulement 18 ans et 52 jours, Mile Svilar est devenu le plus jeune gardien à débuter une rencontre de C1. Le Belge de Benfica détrône l'Espagnol, qui avait été lancé sur la scène européenne à 18 ans et 3 mois avec le Real Madrid.

Hazard a inscrit un doublé pour les Blues (Chelsea 3-3 AS Rome)

Un but et une passe décisive pour Kolarov (Chelsea 3-3 AS Rome)

Müller, premier Allemand à marquer lors de dix campagnes de C1 consécutives (Bayern 3-0 Celtic)

Premier carton rouge en C1 pour Piqué après 92 matchs (Barcelone 3-1 Olympiakos)

Le jeune Svilar s'est troué pour sa première européenne (Benfica 0-1 Manchester United)

Le Juventus Stadium a rendu hommage aux victimes des incendies au Portugal (Juventus 2-1 Sporting)

Les supporters parisiens ont répondu présent en Belgique (Anderlecht 0-4 Paris SG)

Griezmann et Gameiro sans génie en Azerbaïdjan (Qarabag 0-0 Atletico)

Bâle ne s'arrête plus ! (CSKA 0-2 FC Bâle)