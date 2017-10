Bordeaux : mais où est passé Gaëtan Laborde ? Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 18/10/2017 à 14h19 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Très peu utilisé cette saison à Bordeaux, Gaëtan Laborde connait un énorme changement par rapport à l'exercice précédent. Barré par la concurrence des recrues estivales, l'attaquant bordelais joue peu, voire plus du tout depuis quelques matchs. Laborde ne joue plus beaucoup avec Bordeaux Meilleur buteur des Girondins de Bordeaux lors du précédent exercice avec 13 buts, Gaëtan Laborde avait su se rendre indispensable au sein du club au scapulaire, où il était la belle surprise de la saison passée. Depuis, la situation a bien changé pour l'attaquant de 23 ans. Cette saison, Laborde a passé 67% du temps sur le banc, ne disputant que 234 minutes, dont aucune depuis le 8 septembre et son entrée en jeu contre Lille (0-0). Sa dernière titularisation remonte au 3 août dernier contre Videoton (0-1) en tour préliminaire de la Ligue Europa. Pour le moment, Jocelyn Gourvennec ne semble plus compter sur lui. Sixième choix dans la hiérarchie Arrivé cet été en Gironde, Nicolas de Préville a les faveurs de l'entraîneur bordelais. Ce dernier lui préfère aussi Alexandre Mendy et Jonathan Cafu lorsqu'il décide de faire souffler de Préville, Malcom ou François Kamano. En clair, Laborde n'est plus que le sixième choix dans le secteur offensif. Un sacré changement pour celui qui avait disputé 36 des 38 journées de Ligue 1 la saison passée. Problème pour Laborde, les chiffres donnent raison à Gourvennec puisque Bordeaux a inscrit sept buts lors des quatre derniers matchs, au cours desquels le natif de Mont-de-Marsan n'a pas joué. Et avec 16 réalisations, le club aquitain est la 5e meilleure attaque de L1. Pas vraiment de quoi donner des envies de changements à un coach. Plusieurs clubs intéressés, mais... Interpellés par la situation du Bordelais, plusieurs clubs sont prêts à saisir l'occasion. D'après RMC et L'Equipe, Strasbourg et Metz sont venus aux renseignements, tandis que Rennes aurait contacté l'entourage du joueur selon le journal 20 Minutes. Outre Le Havre, Auxerre et Lens sont aussi sur les rangs en Ligue 2. Pour le moment, les Girondins ne veulent pas entendre parler d'un prêt et privilégient un transfert sec. «Nous n'avons pas de proposition ferme à part des prêts. Nous ne les avons même pas étudiés. Gaëtan peut légitimement ambitionner mieux» , a confié son président Stéphane Martin dans L'Equipe. S'il semble laisser la porte ouverte à un transfert, le patron bordelais compte quand même sur son attaquant : «Effectivement, Gaëtan ne joue pas beaucoup. Il revient de blessure. C'est un garçon intelligent, qui est là depuis longtemps. Il sait que les choses peuvent vite changer. (...) Nous avons besoin de six éléments devant. Il est dans les six. Pour nous, il n'y a pas de sujet.» Laborde va patienter Si la situation n'évolue pas au cours des prochaines semaines, la question d'un départ se posera alors forcément cet hiver. En attendant, Laborde veut s'accrocher. «Moi, je pense être dans la continuité de la saison dernière. Maintenant, il y a eu un mercato, il y a eu des choix. C'est à moi de travailler encore plus pour récupérer ma place. Forcément, ce n'est pas facile» , confiait-il à Gold FM samedi. Affaire à suivre... Comprenez-vous les choix de Gourvennec avec Laborde ? Selon vous, doit-il partir cet hiver ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





