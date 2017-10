Tottenham : Zidane, la presse anglaise, Pochettino... Tout le monde se lève pour Hugo "Boss" Lloris !

Auteur de 7 arrêts dont une parade monstrueuse à bout portant face à Karim Benzema, le gardien Hugo Lloris a permis à Tottenham d'assurer le match nul face au Real Madrid (1-1) mardi en Ligue des Champions. Une performance saluée de toutes parts.

Hugo Lloris a fait le show au stade Bernabeu !

Hugo Lloris (30 ans) était chaud ! Mardi, alors que son équipe subissait la domination du Real Madrid au stade Santiago Bernabeu en Ligue des Champions, le gardien de Tottenham a sorti une grosse prestation pour préserver le point du match nul (1-1).

Noté 7,5/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), le portier français a brillé avec pas moins de 7 parades à la clé. S'il s'est incliné sur penalty face à Cristiano Ronaldo avant la pause, le capitaine des Spurs s'est largement rattrapé ensuite en mettant en échec le Portugais à deux reprises. Mais c'est surtout son arrêt du pied à bout portant sur une tête de Karim Benzema qui fait le tour du monde.

H. Lloris – «ça fait partie du jeu»

«Il aurait dû la mettre au fond, il doit le savoir», a titillé le Tricolore au micro de beIN Sports, en refusant de tirer la couverture sur lui. «Après, il faut toujours un peu de réussite quand on est gardien. Le ballon me vient dessus et je peux l'enlever avec le pied. (…) Ça fait partie du jeu. Ce genre de match à Bernabeu, si tu veux prendre quelque chose, un point, une victoire, il faut que le gardien contribue à ça parce qu'en face, il n'y a que des très très grands joueurs.»

Ne comptez donc pas sur Lloris pour s'envoyer des fleurs. Mais d'autres s'en sont chargés à sa place, à commencer par la presse anglaise et le Mirror qui l'a rebaptisé «Hugo Boss» en Une de son cahier sports. Plus sobre, le Telegraph fait tout de même du Français l'un des «champions» anglais de la soirée. Un qualificatif que ne renierait pas l'entraîneur adverse, Zinédine Zidane.

M. Pochettino – «il fait partie des meilleurs gardiens du monde»

«Lloris et notre gardien (Keylor Navas) ont arrêté tous les deux les 3 ou 4 tirs les plus importants. Ça ne me surprend pas, Lloris a fait le match qu'il avait à faire», a affirmé le technicien merengue après la rencontre. «Lloris a fait de belles parades», a ajouté Navas, qui a lui aussi signé deux arrêts décisifs à l'heure de jeu et qui avait également été encensé par Lloris.

Vu l'adversaire et le lieu, cette performance du Tricolore a forcément marqué les esprits. Sans faire de bruit, le natif de Nice fait preuve d'une belle régularité dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Selon Opta, l'international français affiche 80% d'arrêts en C1 depuis la saison dernière. C'est le 3e meilleur ratio parmi les gardiens ayant disputé un minimum de huit matchs. Le Spur est devancé par Kasper Schmeichel (Leicester, 85%) et Jan Oblak (Atletico Madrid, 82%). «Lloris a été fantastique. Ce soir, nous avons eu l'opportunité de voir les raisons pour lesquelles je répète qu'il fait partie des meilleurs du monde», a résumé son entraîneur Mauricio Pochettino.

L'arrêt dingue d'Hugo Lloris sur Karim Benzema !

Hugo Lloris with the greatest save ever. ? #COYS pic.twitter.com/Kl7w51N7IM — Spurs News Today (@TodaySpurs) 17 octobre 2017

Hugo Lloris rebaptisé !

Lloris, quel champion !

