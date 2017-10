Real : "surcoté" et pas assez efficace, Benzema fait encore débat... Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 18/10/2017 à 11h30 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Il a suffi d'un match sans but mardi contre Tottenham (1-1) pour que le débat Karim Benzema ressurgisse en Espagne. Certains s'interrogent toujours sur la légitimité de l'attaquant français au Real Madrid. Benzema doit sans cesse convaincre au Real Madrid Un match sans but et un nul pour le Real Madrid contre Tottenham (1-1) en Ligue des Champions, il n'en fallait pas plus pour relancer le débat Karim Benzema en Espagne. L'attaquant français de 29 ans a beau rester un joueur indispensable au sein de la Casa Blanca, les critiques finissent toujours par ressurgir concernant ses statistiques. Deux buts en 20 tirs cette saison Ce début de saison 2017-2018 n'est certainement pas le meilleur de sa carrière pour Benzema. Ecarté des terrains pendant six matchs pour une blessure musculaire, l'ancien Lyonnais n'a inscrit que deux buts en huit rencontres toutes compétitions confondues. Le premier lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone (2-0), le 16 août, le second le week-end dernier face à Getafe (2-1) pour son retour à la compétition. Le quotidien espagnol AS précise que sur les 596 minutes disputées par le Français cette saison, il a tiré 20 fois pour trouver le chemin des filets à seulement deux reprises. Des statistiques qui poussent le média espagnol à s'interroger sur l'efficacité de Benzema. Mais l'international tricolore est-il réellement là pour empiler les buts ou aider avant tout Cristiano Ronaldo à marquer ? C'est l'éternel débat. Lineker pas fan de Benzema Gary Lineker a fait son choix. «C'est moi ou Benzema est un peu surcoté ? Un but de temps en temps dans une équipe aussi forte que le Real Madrid, ça n'a rien de spécial. C'est décent, mais pas génial» , a écrit l'ancien attaquant anglais sur Twitter. On le sait, "KB9" n'a jamais été un renard des surfaces et un véritable tueur devant le but. Ses atouts sont ailleurs avec un rôle de relais dans les combinaisons et un altruisme qui bonifie les offensives madrilènes. Benzema est-il surcoté ? Gonzalo Higuain, Alvaro Morata ou encore Chicharito n'ont pourtant pas réussi à lui prendre sa place ces dernières années au Real. Les défenseurs de l'Atletico Madrid se souviennent aussi de ses dribbles sur l'action du but d'Isco la saison passée. Ses statistiques ne sont certes pas flatteuses en ce début de saison, mais il aurait aussi pu marquer un deuxième but en deux matchs sans un arrêt extraordinaire d'Hugo Lloris mardi soir. Z. Zidane - «Lloris ne la sortira qu'une seule fois sur dix» «Karim Benzema aurait aimé marquer sur sa grosse occasion, celle du centre de Modric. Mais ce qu'a fait Lloris... vous pouvez refaire l'action dix fois, Hugo ne la sortira qu'une seule fois et il fallait que ce soit ce soir» , a déclaré Zinedine Zidane pour défendre son attaquant. Benzema le sait, on peut être placé sur un piédestal et en redescendre très rapidement du côté de Santiago Bernabeu. Comptons sur le Français pour rapidement faire taire les critiques lors des prochaines semaines. Comme souvent... Et vous, pensez-vous que Benzema est surcoté ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





