Manchester City : Guardiola et son rouleau compresseur écrasent tout sur leur passage !

Impressionnant en ce début de saison, Manchester City a enchaîné une dixième victoire consécutive en dominant Naples 2-1 mardi en Ligue des Champions. Les Skyblues ont régalé pendant la première mi-temps.

Le Manchester City de Guardiola éblouissant en ce début de saison.

Tout roule en ce moment du côté de Manchester City. Leaders de Premier League, les Skyblues ont enchaîné une 10e victoire consécutive toutes compétitions confondues en s'adjugeant le choc du groupe F de la Ligue des Champions face à Naples (2-1) mardi.

Après avoir assisté à la «meilleure performance depuis (son) arrivée» samedi contre Stoke (7-2) en championnat, l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a encore salué un «match incroyable» face aux Partenopei.

Un collectif parfaitement huilé

Pressing haut, permutations, redoublements de passes, attaques rapides : l'équipe du technicien catalan a parfaitement joué sa partition et régalé pendant 45 minutes, même si la seconde période s'est révélée nettement moins maîtrisée, les Italiens frôlant l'égalisation. Un peu plus d'un an après son arrivée et au terme d'un exercice 2016-2017 décevant, la greffe Guardiola semble enfin en train de prendre à City.

Guidé par un Kevin De Bruyne qui marche sur l'eau en ce moment (voir l'article de lundi), le collectif de City rayonne avec également le travail de Fernandinho et David Silva au milieu de terrain. Sur les ailes, Raheem Sterling et Leroy Sané sont intenables, tandis qu'en pointe, Gabriel Jesus enchaîne les buts (8 en 11 matchs toutes compétitions confondues). Derrière enfin, John Stones monte en puissance et les recrues répondent aux attentes, à l'image du gardien Ederson, qui a repoussé un penalty mardi, ou encore du latéral droit Kyle Walker, déjà auteur de 4 passes décisives cette saison. Et encore, Benjamin Mendy est sur le flanc pour de longs mois…

M. Sarri – «je crois qu'ils peuvent aller jusqu'au bout»

Un chiffre symbolise la forme actuelle des Skyblues. En championnat, ils comptent 29 buts marqués après 8 journées. Du jamais-vu depuis 123 ans ! Pour trouver trace d'une telle puissance de feu dans l'élite anglaise à ce stade de la saison, il faut remonter à Everton, qui avait fait trembler les filets à 30 reprises en... 1894-1895.

«Je crois qu'ils font partie des favoris. C'est une équipe fantastique, rapide, et intelligente tactiquement. Ils sont en grande forme physique et mentale, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'au bout», a glissé l'entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, mardi. Bien sûr, la saison est encore longue que ce soit en C1 ou en championnat, et mieux vaut se garder de toute conclusion hâtive. Surtout que City avait déjà commencé par dix victoires de rang il y a un an avant de s'effondrer fin septembre. Mais au vu des derniers matchs, Guardiola a tout de même de quoi être optimiste.

Voyez-vous Manchester City conserver ce rythme tout au long de la saison ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…