Barça : van Dijk, Koulibaly... Qui pour accompagner Umtiti en défense centrale ?

En quête de renforts défensifs, le FC Barcelone multiplie les pistes pour épauler Samuel Umtiti dans le futur. A l'heure actuelle, deux noms sortent du lot : Virgil van Dijk (Southampton) et Kalidou Koulibaly (Naples).

Koulibaly figure dans la short-list du Barça.

Après avoir trouvé le successeur de Neymar en la personne d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone va devoir se pencher très sérieusement sur sa défense centrale dans les prochains mois. Thomas Vermaelen au fond du trou, Javier Mascherano sur le déclin, Gerard Piqué également sur la pente descendante, le club catalan recherche activement un joueur capable d'épauler Samuel Umtiti, désormais bien installé. Pour cela, deux noms sortent du lot.

van Dijk dans les petits papiers

Le premier, c'est celui de Virgil van Dijk (26 ans). Parti au bras de fer l'été dernier, le capitaine de Southampton a été retenu contre son gré par ses dirigeants. Cependant, l'international néerlandais espère toujours quitter le club anglais, de préférence dès le prochain mercato hivernal.

D'après le média anglais The Mirror, le Batave, courtisé par Liverpool, Chelsea et Manchester City, a été supervisé à de nombreuses reprises par les Blaugrana, qui pourraient de leur côté passer à l'action à l'issue de la saison en cours. Pour cela, il faudra débourser environ 70 millions d'euros pour attirer un des joueurs les plus doués de sa génération.

La séduisante option Koulibaly

Le second, c'est Kalidou Koulibaly (26 ans). Auteur de très belles performances à Naples, le Sénégalais, longtemps annoncé dans le viseur de Chelsea, est une référence en Italie, où il brille depuis plus de trois années. Leader de la défense des Partenopei, le natif de Saint-Dié-des-Vosges, qui a prolongé jusqu'en juin 2021 il y a un an, coûte lui aussi très cher.

En effet, ses supérieurs exigent également un chèque de 70 millions d'euros pour le libérer. Avec le début de saison canon de la formation transalpine, qui caracole en tête de la Serie A avec 8 succès en autant de rencontres, la cote de Koulibaly pourrait continuer de grimper encore et encore s'il poursuit sur sa lancée. Le Barça est donc prévenu, il faudra sortir le chéquier l'été prochain pour trouver l'oiseau rare.

