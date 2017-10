Transfert : "HurriKane" prêt à tout emporter sur son passage ?

Depuis trois ans maintenant, Harry Kane fait un malheur avec Tottenham. Mais pour combien de temps encore ? Dans le viseur du Real Madrid, l'attaquant anglais pourrait quitter les Spurs l'été prochain pour un montant record. Car pour le président du club londonien, "HurriKane" vaut aujourd'hui plus cher que Neymar !

Harry Kane, bientôt le joueur le plus cher de l'histoire ?

Cristiano Ronaldo puis Gareth Bale dans un passé récent... Avec sa volonté d'être et de rester le plus grand club du monde, le Real Madrid aime détenir les records. Et notamment celui de posséder dans ses rangs le joueur le plus cher de l'histoire, propriété depuis l'été dernier de Neymar, acquis par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone pour 222 millions d'euros.

Et si ce record tombait déjà l'été prochain ? Attaquant vedette de Tottenham, Harry Kane (24 ans), encore auteur d'un début de saison sur les chapeaux de roues (11 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues) pourrait bien détrôner la nouvelle star parisienne du PSG.

Le Real a déjà en tête de vendre Bale pour s'offrir Kane

Car celui que l'on surnomme "HurriKane" , jeu de mots avec hurricane, ouragan en anglais, apparaît d'ores et déjà tout en haut des tablettes du Real Madrid en vue de la saison 2018-19. Pour s'offrir l'attaquant vedette de Tottenham, le champion d'Europe est prêt à signer un nouveau gros chèque.

Il devra même être énorme ce chèque. «Kane vaut plus que ce que le PSG a dépensé pour Neymar, donc Kane vaut plus que 222 millions d'euros» , annonce ainsi le président des Spurs Daniel Levy dans le Times ce mardi. Voilà le Real prévenu. De quoi le faire reculer ? Absolument pas. D'une part, les Merengue ne manquent pas de moyens et d'autre part, le transfert de Kane pourrait être amorti par la vente attendue de Gareth Bale, sur lequel pourraient se jeter Chelsea et surtout Manchester United. L'été prochain, "HurriKane" pourrait donc bien tout emporter sur son passage durant le mercato.

