Ligue des Champions : l'ASM déjà au pied du mur, présentation et compos probables de Monaco-Besiktas

L'AS Monaco reçoit Besiktas ce mardi (20h45) dans le groupe G de la Ligue des Champions. Avec un seul point après 2 journées, le club de la Principauté doit s'imposer pour garder ses chances d'accéder aux 8es de finale. Mais ce ne sera pas simple face à des Turcs qui font de la C1 leur priorité cette saison...

Radamel Falcao va devoir être décisif face à Besiktas.

A l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'AS Monaco reçoit Besiktas ce mardi (20h45, beIN Sports 1) dans le groupe G. Avec un seul point après 2 journées, le club de la Principauté doit s'imposer face aux Turcs pour espérer atteindre les 8es de finale de la compétition.

Mais la tâche ne sera pas simple. Car en face d'eux, les Monégasques trouveront des Stambouliotes en tête de ce groupe G avec déjà 6 points et qui ont fait de la C1 leur priorité cette saison. Quand l'ASM se faisait étriller à domicile par le FC Porto le 26 septembre dernier (0-3), Besiktas allait lui s'imposer deux semaines plus tôt 3-1 sur la pelouse des Dragons...

Falcao et Fabinho très attendus

Avant deux déplacements qui s'annoncent très délicats en Turquie puis au Portugal, Monaco ferait donc bien de prendre les trois points ce soir et se replacer ainsi dans la course aux 8es de finale. Contrairement au match de vendredi, la défaite 3-2 à Lyon en championnat, Leonardo Jardim pourra s'appuyer sur ses deux tauliers Fabinho et Radamel Falcao. «Avec eux, ce ne sera pas la même équipe», a déjà fait savoir le portier Danijel Subasic.

C'est sûr, mais le Brésilien et le Colombien ne feront pas tout. Pour l'emporter ce soir, Monaco aura aussi besoin d'un gardien plus sûr que dans le Rhône. Mais aussi d'une défense bien plus solide. Pour cela, Sidibé et Jorge seront de nouveau alignés au détriment de Touré et Kongolo, à la peine face à Lyon.

Les équipes probables :

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Lopes, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao, Baldé.

Besiktas : Fabricio - Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin - Hutchinson, Öziakup - Quaresma, Talisca, Babel - Tosun.

Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.