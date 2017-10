Monaco : Fabinho craint déjà l'élimination en Ligue des Champions

Avec un seul point récolté en deux journées, l'AS Monaco se retrouve déjà dos au mur dans la phase de groupes de la Ligue des Champions. Victoire impérative face au Besiktas, alors que les hommes de Leonardo Jardim ne sont pas au mieux.

Fabinho réclame une réaction face au Besiktas.

«Nous avons absolument besoin de la victoire pour espérer la qualification. Il nous faut ces trois points.» Avant d'affronter le Besiktas en Ligue des Champions mardi (20h45), l'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim a clairement annoncé la couleur.

Dernier de son groupe avec un point, soit cinq de moins que son futur adversaire, leader de la poule, le club de la Principauté n'a déjà plus le droit à l'erreur dès la 3e journée. Une situation inattendue pour le demi-finaliste de la saison dernière.

Fabinho - «on joue presque notre survie»

Grand artisan de cet excellent parcours, Fabinho n'a sûrement pas envie de s'arrêter si tôt dans la compétition. Du coup, le milieu ou latéral droit a tiré la sonnette d'alarme. «Si on joue notre survie ? Oui, presque. Si on ne gagne pas, ce ne sera pas impossible mais presque, a estimé le Brésilien. On va jouer pour gagner comme toujours.» Sauf qu'en ce moment, l'ASM inquiète dans le jeu et au niveau des résultats.

Deux cadres de retour

Après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, les champions de France devront réagir et oublier leur défaite à domicile contre le FC Porto (0-3) le 26 septembre dernier. «Il nous a manqué plus d'automatismes, surtout offensivement. Il aurait fallu créer plus, se procurer plus d'occasions, s'est souvenu Fabinho. (...) Il faudra montrer un autre visage, plus d'agressivité dans les duels. Contre Porto, on s'attendait à autre chose, pas à perdre 3-0, ce n'est pas normal ça.»

D'autant que ce non-match n'était pas un accident puisque les Monégasques ont rechuté à Lyon (3-2) vendredi en Ligue 1. Cette fois, Monaco pourra compter sur Fabinho et son buteur Radamel Falcao, absents au Groupama Stadium, en espérant que ses cadres parviendront enfin à tirer l'équipe vers le haut.

Selon vous, l'AS Monaco va-t-elle réagir en Ligue des Champions ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.