Inter : Icardi marche sur Milan et l'Italie, Sampaoli est prévenu !

Auteur d'un triplé contre le Milan AC (3-2), dimanche en Serie A, Mauro Icardi a encore une fois régalé avec l'Inter Milan. Le co-meilleur buteur du championnat en 2014-2015, qui s'est un peu plus mis l'Italie à ses pieds, a envoyé un sérieux message au sélectionneur argentin, Jorge Sampaoli.

Icardi a fait très mal au Milan AC.

Et si Mauro Icardi était le meilleur avant-centre de sa génération avec Harry Kane ? A l'heure où les meilleurs attaquants du monde sont trentenaires ou se rapprochent des 30 ans, l'Argentin, 24 ans, enchaîne les performances de très grande qualité avec l'Inter Milan depuis désormais quatre saisons. Le co-meilleur buteur de Serie A en 2014-2015 avec Luca Toni (22 buts) a rappelé dimanche qu'il était un numéro 9 hors pair.

Icardi, l'Italie à ses pieds

Et pour cause, le joueur formé au FC Barcelone a illuminé le derby della Madonnina en inscrivant un triplé face au Milan AC (3-2) ! Une performance XXL qu'aucun joueur n'avait réalisé depuis 2012, lorsque son compatriote, Diego Milito, avait fait trembler les filets des Rossoneri à trois reprises. Ce lundi, Icardi fait bien évidemment la Une des principaux médias sportifs en Italie.

«MaurInter» , titre le Corriere dello Sport, qui affiche le buteur sud-américain avec son maillot dans les mains au moment de fêter son troisième but, à la manière de Lionel Messi lors de la victoire du Barça sur le Real Madrid (3-2) en avril dernier. De son côté, La Gazzetta dello Sport a choisi la même illustration en titrant «IcarDivino» , rendant hommage au capitaine lombard, véritable héros des Nerazzurri.

Encensé par Spalletti, Icardi envoie un message à Sampaoli

Conquis, Luciano Spalletti estime qu'Icardi peut encore mieux faire à l'avenir. «À mon avis, si Mauro Icardi a encore un peu de temps et de disponibilité pour s'améliorer et grandir, il peut devenir un vrai poids lourd. Quand il joue derrière la défense, il arrive déjà à prendre le meilleur sur les défenseurs, mais s'il pouvait décrocher, créer un trou dans la défense pour s'y engouffrer, alors il serait encore plus fort. Et puis, il a cette personnalité... tu n'as qu'à le motiver un peu et il fera le reste» , a indiqué l'entraîneur de l'Inter en conférence de presse.

Jorge Sampaoli, qui a préféré Dario Benedetto (Boca Juniors) lors des deux dernières sorties de l'Albiceleste durant les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, sait qu'il dispose d'une arme redoutable supplémentaire pour la compétition russe. Troisième meilleur buteur de Serie A avec 9 réalisations derrière Ciro Immobile (11 buts) et Paulo Dybala (10 buts), qui postule lui aussi pour une place dans le onze de départ de l'équipe d'Argentine, Icardi a tout pour faire partie des meilleurs.

La Une du Corriere dello Sport

La Une de La Gazzetta dello Sport

