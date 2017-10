OM : Mitroglou déjà décisif, une première encourageante

Titularisé pour la première fois avec l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou a fait ses débuts en Ligue 1 dimanche à Strasbourg (3-3). L'attaquant grec est impliqué sur les trois buts marseillais en Alsace et permet à l'OM de rentrer avec un point.

On a enfin pu voir Kostas Mitroglou (29 ans) à l'oeuvre sur une pelouse française. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, touché aux ischio-jambiers, l'attaquant grec a patienté jusqu'à ce dimanche 15 octobre pour faire ses grands débuts en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Strasbourg (3-3) en clôture de la 9e journée du championnat de France. Une première très encourageante.

R. Garcia - «il est dans les bons coups»

Sa première apparition sous le maillot de l'OM contre Salzbourg (0-1) en Ligue Europa n'avait pas permis de le juger avec seulement 11 petites minutes passées sur la pelouse. Dimanche soir, il a disputé 90 minutes pour montrer du bon et du moins bon. Au rang des satisfactions, l'ancien de Benfica est impliqué sur les deux premiers buts marseillais et marque le troisième qui donne un point à son équipe en fin de match.

Rudi Garcia a globalement aimé la prestation de son avant-centre. «Il est dans les bons coups. Son but n'est pas si simple à mettre, le ballon rebondit beaucoup. Il peut faire plus, faire mieux mais on va lui laisser du temps pour s'habituer à l'équipe, savoir ce qu'on attend de lui. C'est quand même une bonne première pour lui» , a expliqué le coach olympien après la rencontre.

Deux ratés, mais...

On retiendra néanmoins ses deux échecs face au but. Le premier au terme d'un contre rapide avec un tir placé entre les jambes du gardien strasbourgeois Bingourou Kamara et dévié assez miraculeusement par ce dernier. Le deuxième sur un manque de spontanéité face au but avec un tir contré par un tacle de Kenny Lala. «Ce que je retiens, c'est qu'il s'est créé pas mal d'occasions. Pour un attaquant, s'en créer, c'est le plus dur» , a souligné Dimitri Payet.

Avec une meilleure condition physique et plus d'automatismes, Mitroglou peut être un sérieux atout pour l'OM cette saison. Le Grec est cependant plus un joueur de surface et ne participe pas énormément au jeu, comme le prouvent ses 21 ballons touchés en Alsace. Souvent battu à la course, l'attaquant marseillais a tout de même montré un sens du placement qui devrait poser des problèmes à de nombreux défenseurs en L1.

