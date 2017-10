PSG : en feu, Meunier explique ses stats de dingue Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/10/2017 à 21h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En forme en ce début de saison, Thomas Meunier affiche des statistiques invraisemblables pour un latéral droit avec 7 buts et 7 passes décisives en 10 matchs avec le Paris Saint-Germain et la sélection belge ! Pas un hasard à en croire l'intéressé. Thomas Meunier, des stats dignes d'un attaquant ! Acheté pour 6 millions d'euros à l'été 2016, Thomas Meunier représente l'une des recrues les moins chères des dernières années du côté du Paris Saint-Germain. Et pourtant, le latéral droit de 26 ans n'en finit pas de surprendre son monde. Parvenu à doubler Serge Aurier dans la hiérarchie la saison passée, le Belge s'est posé des questions lorsque Daniel Alves a signé dans la capitale cet été. Mais entre la nécessité de faire souffler le Brésilien de 34 ans et la capacité de celui-ci à évoluer un cran plus haut, Meunier parvient tout de même à disposer d'un temps de jeu correct (6 titularisations, soit 521 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison). «Les 6 millions d'euros ont battu les 400» Le Diable Rouge parvient même à tirer son épingle du jeu d'une manière inattendue. Sauveur de son équipe samedi en championnat à Dijon (2-1) avec son doublé (70e, 90e+2), le Francilien offre un apport offensif certain (3 buts et 2 passes décisives avec Paris). Fort de sa propension à se retrouver «au bon endroit, au bon moment» comme il le souligne lui-même, il se classe comme le 3e meilleur buteur ex-aequo du PSG en Ligue 1 en ce début de saison derrière Edinson Cavani (8 buts) et Neymar (6 buts). D'ailleurs ses coéquipiers ne s'y sont pas trompés en le chambrant dans le vestiaire après le match face au DFCO. «Les 6 millions d'euros ont battu les 400», lui ont-ils dit ! Une référence au prix de l'ancien joueur du FC Bruges comparé à celui de Neymar et Kylian Mbappé, restés muets en Bourgogne. «Normalement, c'est à eux de mettre les buts alors ils peuvent craindre pour leur place», a plaisanté Meunier dont la verve est désormais célèbre. Meunier et son «instinct de buteur» En élargissant son bilan aux matchs en sélection, le Parisien présente des stats encore plus folles cette saison puisqu'il a tout simplement inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives ! Le tout en seulement 10 rencontres jouées. Autant dire que beaucoup d'attaquants aimeraient disposer d'un tel total ! Bien sûr, le triplé et les 4 passes décisives réalisés fin août contre Gibraltar (9-0) grossissent largement ce bilan, mais les réflexes d'attaquant sont là, comme l'a expliqué l'intéressé. «L'instinct du buteur est toujours en moi. Il n'y a pas meilleur feeling que de marquer un but. J'ai commencé devant. En raison de la concurrence, j'ai reculé sur le flanc, puis milieu pour finir latéral droit», a raconté Meunier ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. «Avec la Belgique, on joue à trois derrière, c'est un peu pareil au PSG mais déguisé car on joue très offensif mais, c'est le système qu'il me faut. (...) Pour moi il n'y a pas meilleure sensation que marquer un but.» Ce n'est pas son rôle premier mais on peut compter sur le Belge pour continuer à se prendre au jeu ! Êtes-vous surpris par les performances de Thomas Meunier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS