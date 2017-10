Les 16 infos à savoir sur la journée : des Verts renversants sur le podium, Guingamp enfonce Rennes, Lille a joué avec le feu...

Des Verts renversants sur le podium, Guingamp enfonce Rennes, Lille a joué avec le feu, la 100e gagnante de Zidane, la démonstration des Citizens, le retour en force d'Heynckes, le but hallucinant de Jeannot... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Lyon 3-2 Monaco (vendredi), Dijon 1-2 Paris SG, Caen 0-2 Angers, Guingamp 2-0 Rennes, Lille 2-2 Troyes, Saint-Etienne 3-1 Metz, Toulouse 1-0 Amiens.

Les principaux résultats en Europe : Liverpool 0-0 Manchester United, Crystal Palace 2-1 Chelsea, Manchester City 7-2 Stoke City, Tottenham 1-0 Bournemouth, Watford 2-1 Arsenal (Premier League), Getafe 1-2 Real Madrid, Atletico Madrid 1-1 FC Barcelone (Liga), Juventus Turin 1-2 Lazio Roma, AS Roma 0-1 Naples (Serie A), Bayern Munich 5-0 Fribourg, Dortmund 2-3 Leipzig (Bundesliga).

1. Saint-Etienne renverse Metz et grimpe sur le podium ! Malgré une performance moyenne, Saint-Etienne a dominé Metz (3-1). Après l'ouverture du score de Diagne (21e), les Verts ont longtemps buté sur la défense lorraine avant d'égaliser par Pajot (74e). Largement dominateurs, les Stéphanois se sont ensuite imposés avec des buts de Cafu contre son camp (84e) et de Maïga (90+4e). Provisoirement, l'ASSE grimpe à la 3e place du classement.

2. Guingamp enfonce Rennes ! C'est la crise à Rennes ! En déplacement à Guingamp, le club breton a encore sombré (0-2). Totalement bougés dans le jeu, les hommes de Gourcuff ont été sanctionnés par des buts de Diallo (57e) et Briand (90e). En fin de partie, les «fans» rennais ont dérapé avec des incidents dans les tribunes... 15e avec 6 points, Rennes s'enlise.

3. A force de jouer avec le feu, Lille s'est brûlé... Lille a sûrement livré son meilleur match dans le contenu depuis longtemps, mais a été tout de même tenu en échec par Troyes (2-2). Surpris par l'ouverture du score de Darbion (4e), les Dogues ont ensuite proposé un jeu plaisant et ont été récompensés avec des buts d'Araujo (12e) et de Mendes (74e). Mais en fin de match, les Lillois ont manqué de maîtrise et Niane (90+2e) a égalisé sur penalty. Bielsa va crier...

4. La 100e gagnante de Zidane au Real ! Pour son 100e match à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane peut sourire. Malgré de grosses difficultés, le champion d'Espagne en titre a dominé Getafe (2-1) en Liga. Après l'ouverture du score de Benzema (39e), les Merengue ont concédé l'égalisation par Molina (56e). Auteur d'un raté incroyable pendant le match, Ronaldo (85e) a finalement libéré les siens dans les derniers instants sur une reprise. Le bilan de Zidane à la tête du Real ? 75 victoires, 17 nuls et 8 défaites. Impressionnant.

5. L'impressionnante démonstration de Man City ! Quel festival ! En Premier League, Manchester City a surclassé Stoke City (7-2) ! Après des buts de Jesus (17e), Sterling (19e) et D. Silva (27e), les Citizens ont eu peur après la réduction du score de Diouf (44e) puis le but contre son camp de Walker (47e). Mais par la suite, la machine City s'est mise en route avec un festival ponctué par des réalisations de Jesus (55e), Fernandinho (60e), Sané (62e) et B. Silva (79e). Quel match du leader du championnat d'Angleterre !

6. Le retour en force d'Heynckes au Bayern. Pour la première d'Heynckes depuis son retour, le Bayern Munich a surclassé Fribourg (5-0) en Bundesliga. Après un but contre son camp de Schuster (8e), les Bavarois ont déroulé tout au long de la partie avec des réalisations signées Coman (42e), Thiago (63e), Lewandowski (75e) et Kimmich (90+4e). Grâce à la défaite de Dortmund face à Leipzig (2-3), le Bayern, 2e, revient à deux points de la tête du classement.

7. Le Barça accroché par l'Atletico. Après 7 victoires de suite en Liga, le FC Barcelone a été tenu en échec par l'Atletico Madrid (1-1). Après l'ouverture du score de Saul (21e), les Colchoneros ont longtemps résisté, notamment grâce à Oblak, mais ont finalement cédé sur l'égalisation de Suarez (82e) en fin de partie. Dans les derniers instants, les Blaugrana ont poussé, mais n'ont pas réussi à l'emporter... Au classement, le Barça conserve bien évidemment la tête avec 5 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid.

8. Le PSG remercie Meunier. Malmené par Dijon, le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer (2-1) au terme d'un match animé en Ligue 1. Malgré un but dingue de Jeannot (87e) pour le DFCO, le PSG a réussi à s'en sortir grâce à un doublé de Meunier (70e, 90+2e). Un succès difficile, mais précieux pour Paris. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

9. Toko-Ekambi porte Angers. En déplacement à Caen, Amiens s'est imposé (2-0) avec brio. Auteur de l'ouverture du score (50e), Toko-Ekambi a régalé avec le SCO en délivrant également une passe décisive pour Fulgini (59e). Incapables de se révolter, les Normands, toujours à la 8e place du classement, ont déçu.

10. Delort retrouve le chemin des filets. Muet depuis la première journée et son but face à l'AS Monaco, Delort (40e) a retrouvé le chemin des filets pour offrir la victoire à Toulouse face à Amiens (1-0). Au terme d'un match peu spectaculaire, les Toulousains se contenteront de ce succès et du retour en forme d'Imbula.

11. Naples poursuit son sans faute ! Quel début de saison pour Naples ! Après 7 premiers succès, le club napolitain a confirmé sa bonne forme en s'imposant sur la pelouse de l'AS Roma (1-0) en Serie A. Globalement dominateurs sur ce match, les Napolitains ont réussi à faire la différence grâce à Insigne (20e). Au classement, Naples fait toujours la course en tête, compte provisoirement 5 points d'avance sur son dauphin, l'Inter Milan qui affronte le Milan AC dimanche (20h45), et profite du revers de la Juventus Turin face à la Lazio Roma (1-2).

12. Chelsea et Arsenal chutent... A l'exception de Manchester City et Tottenham, vainqueur face à Bournemouth (1-0), les cadors anglais ont passé un mauvais samedi. Outre le nul insipide entre Liverpool et Manchester United (0-0), Chelsea et Arsenal ont respectivement chuté face à Crystal Palace (1-2) et Watford (1-2). Les Citizens et les Spurs ont le sourire !

13. Le but hallucinant de Jeannot. C'est sûrement l'un des buts de la saison en Ligue 1 ! Lors de la défaite de Dijon face au Paris Saint-Germain (1-2), l'attaquant du DFCO Jeannot a pensé arracher le nul pour son équipe sur un but hallucinant inscrit à la 87e minute. Sur un long ballon mal dégagé par Kimpembe, l'ancien Lorientais a déclenché une volée limpide des 30 mètres pour tromper un Areola sans réaction ! Malheureusement pour lui et son équipe, Meunier donnera dans les dernières secondes la victoire au PSG. Mais ce but de Jeannot restera dans les esprits !

LE COUP DE CANON DE JEANNOT ?#DFCOPSG pic.twitter.com/6fMsYjKIfA — DarkCosta (@DarkCostaa) 14 octobre 2017

14. Khazri, un carton rouge révélateur... La tension est à son maximum à Rennes ! Lors de la nouvelle défaite à Guingamp (0-2), une anecdote résume parfaitement la situation des Bretons. Frustré après le premier but des Guingampais, l'ailier rennais Khazri a contesté une décision de l'arbitre et a été averti d'un carton jaune... Face à cette sanction, l'ancien Bordelais a craqué en l'applaudissant pour se moquer. Le résultat ? Un second jaune et donc une expulsion stupide.

15. Les fans de Toulouse répondent à Joannin. Après les incidents au Stade de la Licorne face à Lille avant la trêve internationale, le président d'Amiens Bernard Joannin avait eu la maladresse d'accuser les «fans excités» du LOSC. Agacés par cette sortie, les ultras du TFC ont répondu au dirigeant ce samedi avec plusieurs bannières dont une très incisive en direction de la LFP. «Vous avez détruit Luzenac, vous avez laissé faire Amiens. Le foot se joue-t-il dans les coulisses ou sur le terrain ?», peut-on lire.

16. Le soutien des Citizens à Mendy. Avant le match entre Manchester City et Stoke City (7-2), les joueurs de Guardiola ont rendu un bel hommage à Mendy. Blessé au genou et indisponible jusqu'en avril, l'international français a été soutenu par ses coéquipiers, qui ont porté un maillot floqué avec son nom lors de l'échauffement avant la partie. «Qui a besoin d'une copine quand vous avez de tels coéquipiers» , a même lancé l'ancien Marseillais sur le réseau social Twitter après ce beau geste.

