Journal des Transferts : Paris pourrait miser gros sur Kanté, déjà 2 départs à prévoir à Monaco, le Barça annonce la couleur... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 14/10/2017 à 11h55

Paris pourrait miser gros sur Kanté, déjà deux départs à prévoir à Monaco, le Barça annonce la couleur, la Juve suit Meunier de très près, Alexis Sanchez en route pour Manchester City… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. N'Golo Kanté plaît beaucoup à Antero Henrique. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1 – Paris pourrait miser gros sur Kanté Après avoir longtemps voulu attirer le Monégasque Fabinho l'été dernier, le Paris Saint-Germain aurait un autre nom en tête pour prendre la relève de Thiago Motta devant la défense la saison prochaine. La priorité du directeur sportif parisien Antero Henrique se nommerait désormais N'Golo Kanté. La presse anglaise évoquait même déjà cette semaine la possibilité pour le Paris Saint-Germain de débourser 100 millions d'euros pour arracher l'international tricolore à Chelsea lors du prochain mercato estival. Une sacrée somme sachant que le club francilien aura déjà 180 millions d'euros à verser à l'AS Monaco pour régler le transfert de Kylian Mbappé. 2 – Déjà deux départs à prévoir à Monaco Après avoir perdu Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko ou encore Benjamin Mendy l'été dernier, l'AS Monaco devrait encore voir partir deux de ses meilleurs éléments à l'issue de la saison. Les départs de Fabinho et Thomas Lemar, déjà très sollicités eux aussi il y a quelques semaines, sont en effet quasiment actés. «Nous avions des joueurs qui étaient censés partir cet été mais ils sont restés. Mais je pense que ce serait juste de dire que Thomas aura une bonne chance de partir l'année prochaine» , a ainsi reconnu le vice-président monégasque Vadim Vasilyev cette semaine. Le constat est le même pour Fabinho. Manchester City aurait déjà prévu d'offrir à l'ASM les 70 millions d'euros qu'elle réclame pour le Brésilien. 3 – Le Barça annonce la couleur L'été dernier, le FC Barcelone a tenté jusqu'au bout de s'offrir Philippe Coutinho, meneur de jeu et star de Liverpool. Après la fermeture du mercato estival et la fin des discussions, les Reds avaient fait savoir aux Blaugrana que le milieu offensif brésilien serait disponible cet hiver contre un chèque de 160 millions d'euros. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd visiblement. Car pour faire oublier les critiques liées au départ de Neymar et l'absence d'arrivée de joueurs majeurs excepté Ousmane Dembélé, la direction barcelonaise compte mettre la main au portefeuille en janvier prochain. Une nouvelle offensive devrait notamment être menée pour Coutinho. "La vente de Neymar nous a permis d'entrer dans les clous et de prendre certains joueurs que nous voulions. Nous avions de la trésorerie pour pouvoir attaquer les noms qui étaient convoités. 222 millions ont été inscrits, mais en net cela nous a rapporté 198. Nous serons prêts à recruter en janvier. Nous sommes prêts à faire signer Coutinho ou tout autre joueur. De l'argent, il y en a, a ainsi fait savoir cette semaine le directeur général du Barça, Oscar Grau. Ce que nous voulons, c'est avoir la meilleure équipe possible." Les supporters barcelonais attendent janvier avec impatience. 4 – La Juve suit Meunier de très près Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2020, le Paris Saint-Germain a déjà l'intention de prolonger Thomas Meunier. Le club de la capitale sait que plusieurs grands clubs européens comptent passer à l'action en fin de saison si rien ne bouge pour l'international belge. A commencer par la Juventus Turin. Des émissaires du club piémontais étaient présents en Bosnie samedi dernier afin de suivre au plus près la prestation du latéral droit avec les Diables Rouges. La performance du défenseur, buteur et passeur décisif, n'a fait que renforcer l'intérêt de la Vieille Dame pour le joueur parisien. Car d'après Tuttosport, les Bianconeri auraient déjà prévu de superviser encore Meunier ces prochaines semaines... 5 – Alexis Sanchez en route pour Manchester City Pour la première fois, Arsène Wenger a ouvert la porte à un départ d'Alexis Sanchez en janvier prochain, soit six mois avant le terme de son contrat. Dernière possibilité pour Arsenal de récupérer une indemnité de transfert. D'après la presse anglaise, l'attaquant chilien aurait désormais toutes les chances d'atterrir à Manchester City. Les Citizens se préparent à offrir 22 millions d'euros aux Gunners pour racheter les six derniers mois de contrat de l'ancien Barcelonais. Dos au mur, le club londonien n'a plus vraiment le choix désormais. Voilà qui risque encore de chagriner les fans d'Arsenal, quand on sait que les Gunners ont refusé dans les dernières heures du mercato estival une offre de 65 millions d'euros de... Manchester City. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 14 octobre à 12h C'est officiel : - Le milieu offensif Azzedine Toufiqui a signé un premier contrat pro au PSG jusqu'en 2020.

- Le jeune milieu offensif lyonnais Christopher Martins-Pereira a été prêté sans option d'achat à Bourg-en-Bresse.

- Le milieu de terrain Zaydou Youssouf et le défenseur Jules Koundé ont tous les deux signé un premier contrat professionnel à Bordeaux.

- Le FC Porto a versé 7,2 millions d'euros à Lorient et possède désormais 100% des droits de l'attaquant Vincent Aboubakar. L'attaquant camerounais a dans la foulée prolongé jusqu'en 2021.

- Lucas Alcaraz a été limogé de son poste de sélectionneur de l'Algérie. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - La Juventus Turin et l'Atletico Madrid pourraient tenter leur chance en janvier pour le Lyonnais Nabil Fekir.

- Le PSG souhaite convaincre le gardien espagnol David De Gea d'aller au bout de son contrat avec Manchester United (2019) avant de signer à Paris gratuitement avec une grosse prime à la clé.

- Le PSG aurait déjà des vues sur l'attaquant de 16 ans du Genoa Pietro Pellegri.

- Le Borussia Dortmund a démenti tout intérêt pour le gardien parisien Kevin Trapp.

- L'Inter Milan pourrait approcher l'Olympique de Marseille pour obtenir cet hiver le prêt avec option d'achat du défenseur brésilien Doria.

- L'attaquant brésilien Malcom pourrait rester à Bordeaux si les Girondins se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions.

- Elie Baup a fait savoir au nouveau manager sportif du RC Lens, Eric Roy, qu'il était candidat au poste d'entraîneur occupé par Eric Sikora. A l'étranger : - José Mourinho pourrait prolonger jusqu'en 2022 à Manchester United et toucher au total 72 millions d'euros.

- Convoité par Arsenal et le FC Barcelone, l'attaquant français Anthony Martial ne compte pas quitter Manchester United en janvier.

- Pour pallier la longue indisponibilité de Benjamin Mendy, Manchester City pourrait recruter cet hiver le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam.

- A l'inverse d'Alexis Sanchez, Mesut Özil pourrait prolonger à Arsenal un contrat qui prend fin en juin prochain.

- Le Real Madrid vise toujours le portier de l'Athletic Bilbao, Kepa, libre en fin de saison.

- Malgré la nomination de Jupp Heynckes, le Bayern Munich aurait toujours dans l'idée de confier les rênes de son équipe à Thomas Tuchel la saison prochaine. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





