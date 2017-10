Lyon : Mariano, l'autre bonne nouvelle de la soirée

Si Nabil Fekir a attiré tous les projecteurs vendredi en livrant une prestation XXL face à Monaco, Mariano s'est lui aussi mis en évidence. Toujours obsédé par le but, l'avant-centre lyonnais s'est également distingué en affichant un jeu collectif pas encore vu jusqu'ici.

Mariano a lui aussi été très bon face à Monaco.

Il n'y avait pas que Nabil Fekir vendredi soir. Auteur d'un doublé, dont le but victorieux sur coup franc dans les dernières secondes, et d'une passe décisive, le capitaine lyonnais était tout proche d'attirer toute la couverture à lui face à Monaco (3-2). Proche, car Mariano a lui aussi livré un match très intéressant. Sans doute son plus abouti de la saison.

En plus d'ouvrir le score pour l'Olympique Lyonnais, l'ancien Madrilène a aussi touché les montants à deux reprises. Une fois en faisant preuve d'une grosse combativité pour contrer la relance de Subasic et une autre fois sur un coup franc lointain. Mais c'est surtout dans son jeu collectif que le Dominicain a étonné. Pour la première fois de la saison, Mariano s'est parfaitement fondu dans le collectif lyonnais.

«Pour moi il est formidable»

Un match très prometteur donc de l'avant-centre lyonnais, et salué par Jean-Michel Aulas. "Pour moi il est formidable parce qu'il a démontré ce soir un engagement physique et une volonté d'aller au bout extraordinaires, s'enflammait le président des Gones après la rencontre. Il a aussi montré sa faculté à combiner, à jouer dans les petits espaces, ce que beaucoup disaient prématurément qu'il ne savait pas faire. Quand on nous a dit à Madrid que Mariano était le joueur qu'il fallait prendre, je remercie celui (Zinedine Zidane) qui nous a dit ça. Je remercie aussi Mariano parce qu'il fait de très bons matchs."

«Je me suis vraiment senti à l'aise, déclarait de son côté le principal intéressé après sa belle partition. Nabil Fekir est un grand joueur et j'aime jouer à ses côtés. Je veux davantage encore combiner avec lui pour qu'il me donne toujours plus de passes décisives.» Un vrai duo est peut-être né hier soir.

