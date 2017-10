Monaco : Ghezzal recadré et privé de retrouvailles avec Lyon

Rachid Ghezzal n'a pas été retenu par Leonardo Jardim pour le déplacement de Monaco à Lyon ce vendredi. Une absence en forme de sanction pour le milieu offensif algérien qui ne répond pas aux attentes de son entraîneur.

Ghezzal n'a pas encore convaincu à Monaco

«De toute façon, je ne m'attends pas à un accueil chaleureux.» Alors que l'AS Monaco joue à Lyon ce vendredi (20h45) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Rachid Ghezzal se préparait déjà à un retour houleux au Groupama Stadium, lui qui a quitté l'Olympique Lyonnais l'été dernier après avoir refusé de prolonger son contrat. Mais l'international algérien n'aura pas à faire face aux critiques de ses anciens supporters...

Ghezzal ne fait pas partie du groupe convoqué par Leonardo Jardim pour ce déplacement entre Rhône et Saône. Mercredi en conférence de presse, le coach de l'ASM avait déjà évoqué ses attentes concernant le Fennec. «J'ai beaucoup échangé avec lui ces derniers temps, pour voir ce qu'il doit améliorer. Il peut aller plus haut, il en a le potentiel technique» , expliquait Jardim.

Ghezzal «doit en faire plus»

Dans les colonnes de Nice-Matin ce vendredi, le technicien portugais est revenu sur le cas de son milieu offensif et lui envoie un message. «On a eu une conversation. Un débat, en réalité, sur les choses sur lesquelles il doit progresser. Techniquement, il est très fort mais il manque quelque chose pour arriver à un gros niveau» , a expliqué le Lusitanien. Et il lui demande désormais de hausser son niveau de jeu.

«Un joueur de sa qualité doit en faire plus. On travaille pour lui faire passer le cap. Ce n'est pas un jeune joueur, il a déjà 25-26 ans (25), il a besoin de faire plus car il a la qualité pour faire mieux» , a assuré Jardim. Utilisé à sept reprises toutes compétitions confondues (3 titularisations), Ghezzal a inscrit un but et délivré une passe décisive. Pour convaincre son coach, l'ancien Gone devra faire bien mieux sur le plan statistique et sur le terrain.

