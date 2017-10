OM : malgré Neymar, Luiz Gustavo déborde d'ambition avant le Clasico !

Arrivé cet été, le milieu de terrain Luiz Gustavo va disputer son premier Clasico avec l'Olympique de Marseille le 22 octobre face au Paris Saint-Germain. Sentant son équipe monter en puissance, le Brésilien rêve de faire chuter le grand rival.

Luiz Gustavo annonce la couleur face au PSG

Après une fin d'été agitée, l'Olympique de Marseille a relevé la tête en septembre. 3e de Ligue 1 après 8 journées, le club phocéen a retrouvé des couleurs avec le passage au 4-2-3-1.

Même lorsque la qualité de jeu proposé a laissé à désirer, l'OM a alors puisé dans ses ressources pour remporter les 3 points, comme à Nice (4-2) avant la trêve internationale. Recruté cet été, le milieu de terrain Luiz Gustavo (30 ans) mesure les progrès accomplis par sa nouvelle équipe.

«Pas de limite, on peut tout réussir !»

«Je sens que l'équipe évolue match après match. On sait que l'on peut faire plus. (…) On est de plus en plus fort», a souligné le Brésilien ce jeudi sur les ondes de RMC, avant d'ériger le match à Nice en exemple. «C'est vrai que cette victoire renversante a été l'occasion de voir la force de cette équipe. Chacun a vu ce qu'il avait au fond de lui. (…) Après cette victoire, on se dit qu'il n'y a pas de limite. Quand on y croit et qu'on travaille vraiment, on peut tout réussir !»

De quoi forcément donner de l'appétit au transfuge de Wolfsburg alors que se profile son premier Clasico le 22 octobre face au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Un rendez-vous bien entendu coché dans son agenda. «Dès mon arrivée à Marseille, on m'a parlé de cette rivalité, de ce match particulier», a raconté l'Auriverde, qui a échappé à la suspension pour cette affiche de la 10e journée de Ligue 1.

«On veut gagner ce match et on ne s'en cache pas»

«Forcément, je suis ravi, très excité à l'idée de pouvoir le jouer. Je ne pense pas que la pression soit du côté de Paris. Certes, Paris veut faire partie des meilleures équipes du monde, mais nous on veut gagner ce match et on ne s'en cache pas. On connaît la difficulté, on connaît la qualité de l'adversaire.» Malgré ce discours ambitieux face à un adversaire toujours invaincu en 11 matchs cette saison toutes compétitions confondues, le Sud-Américain est bien conscient qu'il sera compliqué de stopper son compatriote Neymar.

«Museler ou arrêter Neymar, c'est très difficile. Pour moi, c'est quasi impossible de l'arrêter et de ne pas le laisser faire ce qu'il veut sur le terrain», a-t-il noté. «J'ai eu la chance de jouer avec lui et de jouer contre lui. Je connais ses qualités et son potentiel. On va tout faire pour le diminuer, le museler et faire en sorte qu'il s'exprime le moins librement possible.» Pour espérer remporter un premier Clasico depuis le 27 novembre 2011 (3-0), cela apparaît effectivement indispensable…

Comme Luiz Gustavo, pensez-vous l'OM capable de faire chuter le PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…