Lyon : après lui avoir mis la pression, Aulas rassure Genesio...

En début de semaine, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a mis la pression sur son entraîneur Bruno Genesio. Mais le dirigeant lyonnais a calmé le jeu mercredi et réaffirmé son soutien au technicien avant la réception de l'AS Monaco vendredi (20h45) en Ligue 1.

Un peu de répit pour Bruno Genesio.

«Si je devais changer, je n'aurais pas d'état d'âme. Si les résultats sont meilleurs, on poursuit. Si on ne peut pas revenir, je ferai autrement.» Lundi, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, n'hésitait pas à mettre la pression sur l'entraîneur Bruno Genesio.

Avec une 8e place en Ligue 1 et deux matchs nuls en Europa League, les Gones réalisent un début de saison poussif et le coach rhodanien se retrouve particulièrement critiqué. Mais après cette sortie remarquée qui tranchait avec son soutien habituel, «JMA» a décidé d'arrondir les angles et de renouveler sa confiance au technicien mercredi.

Aulas tempère ses propos

«J'ai une confiance absolue en Bruno», a assuré le dirigeant lyonnais au micro de Canal +. «Moins de soutien ? Non, pas du tout, au contraire. Je pense que ça ne sert à rien de dire qu'on gardera toute sa vie un entraîneur alors qu'on sait que par définition, les choses peuvent évoluer. A l'inverse, dire qu'on va s'en séparer s'il n'y a pas X points à telle date, c'est aussi ne pas bien connaître la gestion d'un club. (…) Il y a une adhésion totale des joueurs.»

Le patron des Gones a tout de même prévu de faire un premier bilan après le derby face à l'AS Saint-Etienne le 5 novembre prochain en Ligue 1. D'ici là, Genesio peut compter sur le soutien de son groupe pour réenclencher la machine lyonnaise (une seule victoire sur les 8 derniers matchs toutes compétitions confondues).

Lopes «ne lâchera pas» Genesio

«On a entièrement confiance en Bruno Genesio, comme il a entièrement confiance en nous. Personne ne lâchera personne», a assuré le gardien Anthony Lopes (27 ans) mercredi en conférence de presse. «On est un groupe assez extraordinaire, personne ne lâchera et on ira au bout avec nos idées en espérant être récompensés à la fin. On essaie de faire le moins attention possible aux rumeurs.» Fort de ces soutiens, Genesio affirme ne pas ressentir de pression particulière avant le choc face à l'AS Monaco vendredi (20h45) en Ligue 1.

«C'est un match qu'on doit gagner par le jeu, non pas par urgence. (…) Je l'aborde avec confiance. On est chez nous, on n'a pas à se chercher d'excuses. On a les armes pour gagner», a assuré le technicien devant les médias. «Non, je n'ai pas plus de pression que d'habitude. On est dans un club où les exigences sont très élevées. La pression, on l'a tous les jours. Quand on gagne, fait match nul ou perd. Je vis très bien les critiques. (…) On sait tous, et je l'ai dit, que les résultats ne sont pas conformes à nos attentes.» En lui offrant la victoire face à l'ASM, le groupe enverrait un signal fort à Genesio.

