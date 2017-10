BILLET (de D. Da Silva) : "Matuidi a peut-être les pieds carrés, mais quel soldat !"

Trop souvent décrié pour ses lacunes techniques, le milieu de terrain Blaise Matuidi a encore rendu de précieux services à l'équipe de France lors de la qualification pour la Coupe du monde 2018. Un tel soldat est tout simplement indispensable dans le groupe de Didier Deschamps.

Blaise Matuidi a été déterminant pour la France.

Le billet d'humeur de Damien Da Silva

Le joueur «aux pieds carrés» a pris une belle revanche sur ses détracteurs ! Mardi dernier, Blaise Matuidi m'a fait sourire en se marrant devant les médias lors d'une question d'un journaliste qui pointait ses lacunes techniques. Une interrogation loin d'être anodine puisque le milieu a régulièrement fait l'objet de moqueries, notamment sur les réseaux sociaux, pour des gestes techniques totalement ratés.

Mais quelques jours plus tard, les détracteurs de l'ancien Parisien ont pris une grosse claque ! Unique buteur en Bulgarie (1-0) et passeur décisif face à la Biélorussie (2-1) sur l'ouverture du score d'Antoine Griezmann, Matuidi a été déterminant dans la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2018 (voir article sur les milieux ici). Et je le dit haut et fort, un joueur comme lui est tout simplement indispensable dans un groupe.

Un soldat plus que jamais nécessaire...

Bien évidemment, l'ancien Parisien n'est pas un joueur élégant. Contrairement à Griezmann ou encore Kylian Mbappé, il n'est pas spectaculaire et ne fait pas rêver les gens. Et pourtant, avec son volume de jeu, son activité à la récupération et ses courses incessantes, Matuidi brille dans les tâches obscures. Et contrairement à certains joueurs nonchalants ou d'autres qui ont peur de se blesser, il donne tout pour le maillot tricolore et je trouve qu'un tel soldat devrait mériter plus de respect.

Même si des observateurs s'évertuent à pointer du doigt ses lacunes, cet acharnement me fait doucement rire. Vous pensez vraiment qu'un «mauvais joueur» aurait été titulaire au PSG pendant 6 ans ? Un «mauvais joueur» se serait-il imposé en quelques semaines à la Juventus Turin ? Membre désormais indiscutable de l'équipe type de Massimiliano Allegri, le joueur de 30 ans a déjà convaincu tout son monde en Italie, où les médias vantent son sens tactique et son énergie. Tout le contraire d'une certaine mentalité que je déplore en France...

Stop au «Matuidi bashing» !

Car pour un centre raté, un tir totalement dévissé ou des postures parfois particulières, Matuidi a été trop souvent moqué ou dénigré dans l'Hexagone. Et je dis stop ! Il est facile de souligner des petites erreurs, mais c'est passer sous silence son apport dans les autres secteurs de jeu. Si je suis le sélectionneur des Bleus, je couche le nom de l'ancien Stéphanois dans les premiers de ma liste. Pourquoi ? Pour partir au combat (ou au Mondial), un joueur de cette trempe, avec un bon état d'esprit et un sens énorme du sacrifice, apporte la garantie de pouvoir toujours compter sur lui.

Et sauf blessure, Deschamps va prendre la même décision en l'emmenant en Russie dans quelques mois. Et j'ai envie de me mouiller en lançant que Matuidi sera même titulaire lors de cette compétition ! A la Juve, il va encore passer un cap tactiquement et ce nouveau défi va lui permettre de prendre confiance en lui, ce qui profitera aux Bleus. Dans un système en 4-3-3, la place du natif de Toulouse me semble assurée. Même talentueux, Corentin Tolisso ou Adrien Rabiot n'ont pas la même expérience que lui et n'apportent pas les mêmes garanties aux côtés de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Et même dans un milieu à 2, je suis certain qu'il pourrait avoir ses chances... Le football, ce n'est pas que des dribbles et des gestes techniques, c'est aussi du dépassement de soi. Et dans ce domaine, Blaise Matuidi a largement prouvé sa valeur.

Que pensez-vous des performances de Blaise Matuidi ? Quel rôle pour lui en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...