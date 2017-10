Des Bleus agaçants mais qualifiés pour le Mondial ! - Débrief et NOTES des joueurs (France 2-1 Biélorussie)

L'équipe de France a fait le job ce mardi soir en s'imposant contre la Biélorussie (2-1) pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un succès qui valide la qualification pour le Mondial en Russie ! Pour la qualité de jeu, on repassera...

Giroud et Griezmann, les deux buteurs français

L'équipe de France participera bien à la prochaine Coupe du monde ! Assurés d'être qualifiés en cas de succès au Stade de France ce soir, les Bleus ont validé l'objectif avec un succès 2-1 contre la Biélorussie. La prestation des Tricolores n'a pas été spectaculaire, loin de là, mais l'essentiel est fait !

Griezmann lance les Bleus...

Entrés un peu timidement dans la partie, les Français n'étaient pas très dangereux en début de match. Kovalev faisait même passer un frisson dans le Stade de France avec une frappe du gauche qui ne trouvait pas le cadre. Cette action réveillait les Bleus, beaucoup plus incisifs offensivement. Il fallait un arrêt de Chernik pour détourner la tête de Varane, puis la barre transversale du gardien biélorusse pour repousser le coup de boule de Giroud. Les Tricolores étaient lancés !

...Giroud fait le break

Cette domination allait être récompensée avant la demi-heure de jeu puisque les hommes de Didier Deschamps ouvraient le score par Griezmann, bien servi par Matuidi (1-0, 27e). Le Stade de France pouvait exploser ! Contrairement au match en Bulgarie, les Français ne se relâchaient pas et enfonçaient le clou par Giroud (2-0, 33e) ! Assurés d'être qualifiés en cas de victoire, les Tricolores étaient sereins. Peut-être même un peu trop... Alors que La Marseillaise retentissait dans les tribunes, Saroka réduisait l'écart juste avant la pause pour relancer le suspense (2-1, 44e).

Les Bleus ont arrêté de jouer après la pause

Comme en première période, les Bleus reprenaient assez timidement. Plus vraiment dangereux, les Français subissaient même quelques frappes lointaines. Et malgré l'entrée de Mbappé, dont le nom était scandé dans les tribunes, la France livrait un second acte bien plus brouillon, tant offensivement que défensivement. Le jeune Parisien réveillait quand même le jeu français par ses dribbles et ses accélérations, mais on avait tout de même peu d'occasions à se mettre sous la dent et l'ennui gagnait les tribunes

Mais l'essentiel était fait avec ce succès qui garantit la qualification pour la Coupe du monde 2018. Surtout que dans le même temps la Suède s'est finalement inclinée aux Pays-Bas (0-2). Les Bleus iront donc en Russie l'été prochain mais devront montrer bien plus que lors de ces deux dernières sorties pour espérer briller dans ce Mondial.

La note du match : 4,5/10

En première période, il n'y a pas eu photo puisque les Bleus ont nettement dominé leurs adversaires. Et les deux buts français ont récompensé la bonne période des hommes de Didier Deschamps. Mais ensuite ? Plus rien... La seconde période a été bien moins intéressante avec peu d'occasions et des Bleus très brouillons. Assez décevant...

Les buts :

- Au niveau du rond central, Tolisso trouve Matuidi dans l'intervalle. Le milieu de la Juve glisse le ballon dans la surface pour Griezmann, qui frappe entre les jambes de Chernik (1-0, 28e).

- Griezmann intercepte une mauvaise relance et glisse le ballon dans la surface pour Giroud, qui contrôle et parvient à marquer entre Yanushkevich et Dragun en tirant sur la droite de Chernik (2-0, 27e).

- Kovalev part dans le dos de Digne et parvient à centrer malgré le retour du latéral français. Sarako surgit au premier poteau pour battre Lloris d'un tir croisé du droit (2-1, 44e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Antoine Griezmann (6,5/10)

Autant le dire tout de suite, l'attaquant français reçoit cette distinction parce qu'il a été décisif en première période avec son but et sa passe décisive pour Giroud, en interceptant une passe. Car dans le jeu, il a été plutôt décevant, mais comme l'ensemble de l'équipe en seconde période notamment. Ce n'était pas du grand Griezmann mais c'est lui qui a libéré le Stade de France lors du premier acte.

FRANCE :

BIÉLORUSSIE :

