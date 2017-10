Transfert : le PSG n'a pas oublié N'Golo Kanté !

Déjà ciblé en 2016, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté figure toujours dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et de son directeur sportif Antero Henrique qui rêve d'attirer le Tricolore l'été prochain.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour N'Golo Kanté ?

Cet été, le Paris Saint-Germain est parvenu à rapatrier l'attaquant Kylian Mbappé, natif de Bondy en région parisienne. Et lors du prochain mercato estival, le club de la capitale se verrait bien organiser le retour au bercail d'une autre pépite issue d'Île de France, N'Golo Kanté (26 ans) ! En effet, le quotidien Le Parisien révèle ce mardi que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, rêve d'engager le milieu de terrain de Chelsea.

Le successeur de Thiago Motta ?

Après l'échec des pistes Fabinho (AS Monaco) et Danilo Pereira (FC Porto) cet été, l'actuel leader de Ligue 1 accuse un déficit au poste de sentinelle où Thiago Motta (35 ans) pourrait partir à la retraite en fin de saison. Un regain d'intérêt du PSG pour le Tricolore, déjà ciblé à l'été 2016, est donc tout à fait possible.

Malgré tout, cette piste alléchante s'annonce très compliquée puisque les Blues n'ont aucun intérêt à laisser filer leur poumon de l'entrejeu, reconnu comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Et même si c'était le cas, l'opération s'avérerait compliquée financièrement. En effet, le vice-champion de France en titre fait l'objet d'une enquête de l'UEFA après son mercato dispendieux et il doit veiller à rester dans les clous du fair-play financier. Or, l'ancien Caennais, sous contrat jusqu'en 2021, est évalué à 50 millions d'euros au minimum. Et en cas de départ, les enchères risquent de grimper rapidement …

N. Kanté – «Le PSG, c'est super fort !»

Ensuite, il faudrait encore convaincre le meilleur joueur de Premier League 2016-2017 qui s'éclate à Chelsea où l'entraîneur Antonio Conte continue de le faire progresser. En 2016, le PSG avait déjà tenté sa chance et le Tricolore avait préféré rejoindre le club londonien. «Des regrets ? Non», déclarait Kanté à ce sujet samedi. «Quand j'étais à Leicester j'ai eu en effet des opportunités, mais ma priorité était de rester en Premier League.»

La porte n'est pas totalement fermée pour autant. «Le PSG, c'est super fort ! Ce club est taillé pour aller loin. Il n'a pas grand-chose à envier aux grands clubs européens. Il peut raisonnablement gagner la Ligue des Champions», a reconnu le Parisien de naissance, pour qui une signature au PSG serait forcément particulière. Avant d'avoir une idée des intentions réelles des Franciliens dans ce dossier, il faudra patienter jusqu'au mercato d'hiver. Si le PSG signe une recrue de premier plan au milieu de terrain en janvier, difficile en effet d'imaginer l'arrivée de Kanté quelques mois plus tard…

